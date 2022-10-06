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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

12 أكتوبر.. المؤتمر العلمي العشرون بعنوان مستقبل إعداد المعلم بتربية حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تعقد كلية التربية بجامعة حلوان، مؤتمرها العلمي الـ 20 والدولي الثالث بعنوان "مستقبل إعداد المعلم في ضوء متغيرات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة"، يومي 12 و13 من أكتوبر ، بقاعة مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.

 ويناقش المؤتمر عدة محاور وهي:  قضايا وسياسات إعداد معلم المستقبل في ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ، تجارب محلية ودولية في تطوير إعداد معلم المستقبل في ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ، التنمية المهنية لمعلم المستقبل في ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ، مستقبل مؤسسات إعداد المعلم في ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة.

ويشارك في المؤتمر نخبة من المتخصصين على مستوى الجامعات والمراكز التربوية ومشاركين دوليين، موزعين على 4 جلسات علمية وحلقات نقاش.

 

جدير بالذكر انه افتتحت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، المعرض الأول لطلاب المستوى الثاني للبرامج الخاصة بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وقد افتتح المعرض الدكتور عمرو محمد سامي عميد الكلية ، والدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور  أحمد حسني رضوان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة فاطمة عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .

وقد ضم المعرض مجمل أعمال الطلاب عن العام الدراسي السابق فى برامج التصميم المعماري والعمراني المستدام ، التصميم الجرافيكي ، و برنامج الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة.

ويشمل مجموعة من أعمال الطلاب فى المقررات الدراسية المختلفة فى أعمال التصميم المعماري والتصميم الجرافيكي وأعمال التحريك والتصوير الفوتوغرافي وغيرها سواء بتطبيقات الكمبيوتر أو بالخامات اليدوية .

وذلك بمشاركة  ٧٤ طالب وطالبة من البرامج الثلاثة بأكثر من ٣٠٠ عمل من لوحات وأعمال مجسمة 
وأعمال التحريك .

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