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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الأعلى للإعلام: نصر أكتوبر جسد معاني التضحية والفداء من رجال القوات المسلحة

صدى البلد

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، السيد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.


وقدم رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، أخلص التهاني وأطيب التمنيات لوزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، مضيفًا أن هذه المناسبة ستظل مبعث فخر للمصريين بقواتهم المسلحة، حيث جسدت صلابة رجال القوات المسلحة وتضحياتهم.


وأضاف أن انتصار حرب أكتوبر المجيد، جسد معاني التضحية والفداء من رجال القوات المسلحة، وضرب أروع الأمثلة فى البطولة والشجاعة، حتى أستطاع رجال القوات المسلحة أن يسطروا بحروف من نور بطولاتهم فى تاريخ العسكرية المصرية.


وأختتم رئيس المجلس: ندعوا الله أن يحفظ مصر الغالية وجيشها الباسل من كل سوء، وأن تظل راية الوطن خفاقة في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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