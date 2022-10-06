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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اشترى شقق وعربيات بـ10 ملايين جنيه.. حبس مستريح المواشي بالجيزة

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس مستريح المواشي ٤ أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين. 

وطلبت النيابة استدعاء المجني عليهم لمواجهتهم بالمتهم والاستماع لأقوالهم. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على شخص استولى من المواطنين على مبلغ 10 ملايين جنيه بعد إيهامهم بتوظيف أموالهم في تسمين المواشي والتسويق العقاري.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجالى التسويق العقارى وتسمين المواشى – على خلاف الحقيقة- مقابل أرباح مالية متفق عليها إلا أنه قام بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ذات الزعم.

وامتنع عن إعطائهم الأرباح أو رد أصول تلك المبالغ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ (10 ملايين جنيه تقريباً). 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

النيابة العامة الجيزة مستريح المواشي 10 ملايين جنيه تسمين المواشى

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