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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاء عامر لـ بشري في عيد ميلادها: سنة حلوة يا جميلة

بشري
بشري

احتفلت الفنانة وفاء عامر بمناسبة عيد ميلاد الفنانة بشري، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت وفاء عامر صورة لـ بشري، وعلقت عليها كاتبة: “عيد ميلاد بشرى الجميلة كل لحظة وانت بشرة حلوة وسنة حلوة يا جميلة”.

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بسبب مشهد مع محمد رمضان.. وفاء عامر تبكي على الهواء

وتصدرت الفنانة وفاء عامر محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بعد ظهورها مع الإعلامي عمرو الليثي خلال برنامج واحد من الناس، بعد إطلاق العديد من التصريحات عن حياتها الشخصية وكواليس مشهدها الجريء مع الفنان محمد رمضان.

تصريحات وفاء عامر 

كشفت وفاء عامر، تفاصيل المشهد المسرب بينها وبين الفنان محمد رمضان في مسلسل "نسر الصعيد"، قائلة: "أنا بقدر أقول لأ لو حاجة ضد ما أؤمن به الآن".

وأضافت وفاء عامر: "طبيعة أدواري تغيرت منذ 15 سنة.. المشهد ده اتصور الساعة 6 الصبح وبصيت على الورق وكان مشهد مضاف".

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