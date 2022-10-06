منها الملك فاروق وعبد الوهاب| أيمن عزب: عملت سير ذاتية مهمة.. فيديو

قال الفنانأيمن عزب، :"أنا عملت سير ذاتية و عملت حاجات مهمة، عملت حاجتين عكس بعض، السنباطي ، و عبدالوهاب، و عملت الملك فاروق، و أحمد لطفي السيد، و أحب أعمل السيرة الذاتية للأستاذ محمد عبدالوهاب"

رجدي أباظة بطل تراجيدي

وتابع:"الأستاذ محمد عبدالوهاب عاش سنين طويلة مليئة بالنجاحات، و أستمر هذا النجاح بعد وفاته، و كان سنه قد أيه عشان يعمل ده، و لحن كمان حاجات مهمة أوي".

وأضاف أيمن عزب أثناء استضافته مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"،أن الفنان الراحل رشدي أباظة، بطل تراجيدي،مؤكداً أن الراحل رشدي أباظه ، حظي بقدر كبير من الشهرة و حب و النجاح ، و لكن وفاته بالمرض كان صعباً.