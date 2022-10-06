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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيناء كانت تحت السيطرة|أحد الأبطال : ما تم بنصر أكتوبر يدرس للجنود

أكتوبر
أكتوبر

أكد العقيد مجدي حسن ضابط بإدارة المخابرات الحربية و الاستطلاع أثناء حرب أكتوبر، أن التدريبات كانت قوية جدًا فى الفترة من بعد 67 حتى حرب أكتوبر 73.

وأضاف ضابط بإدارة المخابرات الحربية و الاستطلاع، خلال مداخلة هاتفية على برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أنه تم التدريب فى الكتيبة على استخدام الأجهزة اللاسلكية، و العمل على توصيل الرسائل بصوت بـ أعلى جودة وبصوت واضح.

ولفت إلى أن التدريب ايضًا كان على ارسال رسائل بـ شفرات حتى لا يستطيع العدو بكسر الشفرة و الحصول على الرسائل.

وأشار إلى أنه بالجنود الموجودة معه فى الكتيبة 9، كانت سيناء تحت السيطرة بالكامل قبل حرب أكتوبر، وتم تنفيذ الأهداف بنسبة عالية من الدقة، وفى مدة قلية جدًا.

وأضح أن الجنود قبل حرب أكتوبر، قد خرجت من 67، بروح صعبة، ولكن فى لحظة خروج عبد الناصر من أجل التنحي، خرج جميع المصريين.

وأكد أنه تم توجيه لـ العدو الإسرائيلي درس لن ينسي، وما حدث فى حرب أكتوبر يدرس حاليًا، لآن ما حدث لم يحدث.

المخابرات الحربية حرب اكتوبر أكتوبر يوسف الحسيني حرب أكتوبر 73

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