الاتحاد المنستيري: الطقس في تونس في الوقت الحالي جيد جدًا.. فيديو

أشاد أمير الحزم الأمين العام لفريق الاتحاد المنستيري، بالطقس في تونس قبل مواجهة النادي الاهلي، مؤكدًا أن جماهير الاهلي في المباراة لن تزيد عن 200 مشجع.

وقال الحزم في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية ETC، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة،الطقس في تونس في الوقت الحالي جيد جدًا ومناسب لخوض مباريات كرة القدم، اتفقنا مع الجماهير على أن تكون أعداد الحضور في مباراة الأهلي من 8000 إلى 9000 متفرج، أسعار التذاكر من 10 دينار إلى 30 دينار.

عدد جماهير الأهلي..

وأضاف،جماهير الاهلي ستدخل مباراة الاتحاد المنستيري مجانًا لكن لن نتمكن من إدخال أعداد كبيرة، لكن المحدد بالنسبة للجماهير المصرية من 50 إلى 200 تذكرة، لأننا ملزومين بطاقة الاستيعاب 8000 متفرج.

وأتم، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أشرف على فندق إقامة الفريق الأحمر هو متواجد في تونس منذ أمس، والأمور تسير على ما يرام.