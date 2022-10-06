دارين حداد تشارك متابعيها بصورة لها من داخل سيارتها.. شاهد

شاركت الفنانة دارين حداد ، متابعيها بـ صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت دارين حداد فى الصورة داخل سيارتها وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها .

و تواصل الفنانة دارين حداد، تصوير مشاهدها بمسلسل "الضاحك الباكي" الذي يتناول قصة حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة.



ونشرت دارين حداد صورة لها من الكواليس عبر حسابها بموقع إنستجرام وعلقت قائلة: "فيكتورين من مسلسل الضاحك الباكي إخراج محمد فاضل".

وتجسد الفنانة دارين حداد شخصية "فيكتورين" الحب الأخير وآخر زوجات الراحل نجيب الريحانى والتى تزوجها بعد قصة حب وعاش معها أياماً سعيدة حتى وفاته.