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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم الخميس 6 اكتوبر 2022، في محال الجزارة، حيث آخر تحديث لـ  أسعار اللحوم البلدي وفقًا لما أعلنته شعبة القصابين “الجزارين” بالاتحاد العام للغرف التجارية.
 

 ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بكافة أنواعها، وأيضا أسعار اللحم الجملي ، بالإضافة إلى أسعار الكبدة وأيضا أسعار السجق وكافة مبيعات الجزارة. 

أسعار اللحوم الكندوز 

سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 140 - 160 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 160 و200 جنيه وفقا للقطعية .

سعر اللحم الجملي 

واستقر سعر اللحم الجملى 130 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 120 و140  جنيهًا الكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

أسعار الكبدة البلدي 

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 155 و180  جنيها، والكبدة الضأن 140 - 170 جنيها، والكلاوي والقلب 140 - 160 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 130 - 150 جنيها.

أسعار عرق التربيانكو

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 و160 جنيها للكيلو، والأستيك والبوفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو.

أسعار كــبــاب الــحــلة

كما تراوحت أسعار كباب الحلة بين 160 الى 190 جنيها للكيلو، في حين بلغت  الموزة الكندوز 180 جنيها للكيلو. 

أسعار اللحوم المجمدة 

أما اللحوم المجمدة، فيبدأ سعرها من 90 لـ 100 جنيه، وسجل يعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم ، وتسجل الكبدة 135 جنيهًا ، أما اللحم المفروم المجمد  يتراوح سعرها ما بين 110 لـ 135 جنيهًا ، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا.

اسعار اللحوم اللحوم الكندوز أسعار الكبدة السجق البلدي أسعار اللحم المفروم اللحوم البلدي والمجمدة سعر اللحم الجملي

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