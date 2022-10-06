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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بقيادة مصطفى محمد.. نانت في مهمة تصحيح المسار أمام فرايبورج بالدوري الأوروبي

مصطفى محمد لاعب نانت
مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي

يحل فريق نانت الفرنسي، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، ضيفا على نظيره فرايبورج، الألماني، اليوم، الخميس، في تمام التاسعة مساء، على ملعب “شوارزوالد ستاديون”، في إطار منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري الأوروبي.

ويستهدف فريق نانت بقيادة مهاجمه المصري مصطفى محمد، مصالحة جماهيره بالفوز على فرايبورج في مباراة اليوم، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية.

وفشل نانت في تحقيق أي فوز، في آخر 4 مباريات ببطولتي الدوري الفرنسي والدوري الأوروبي، حيث تلقى 3 هزائم، وتعادل في لقاء.

وكان فريق نانت استهل مشواره في دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي بالفوز على أولمبياكوس اليوناني بهدفين مقابل هدف، ثم تلقى هزيمة قاسية أمام كارباج أجدام بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية.

على الجانب الآخر، يطمح فريق فرايبورج الألماني، في مواصلة تفوقه ببطولة الدوري الأوروبي، بتحقيق الفوز الثالث على التوالى في دور المجموعات، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات المجموعة ذاتها من مسابقة الدوري الأوروبي، أولمبياكوس مع كارباج أجدام، في تمام التاسعة مساء.

ترتيب المجموعة السابعة:

1- فرايبورج : 6 نقاط

2- كارباج أجدام : 3 نقاط

3-  نانت : 3 نقاط

4- أولمبياكوس : 0 نقاط

فرايبورج مصطفي محمد الدوري الأوروبي نانت أولمبياكوس

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