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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصدقاؤه يهنئونه كل عام.. لطفى لبيب يكشف كيف يحتفل بنصر أكتوبر

لطفى لبيب
لطفى لبيب

أعلن الفنان الكبير لطفى لبيب عن سعادته البالغة بقدوم يوم النصر من كل عام، مشيرا إلى أن هذا اليوم بمثابة عيده الشخصي لكونه واحدا من أفراد الجيش المصري، وتحديدا الجيش الثالث الذى انتصر فى حرب أكتوبر المجيدة.

وأضاف  لبيب فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أنه ينتظر هذا اليوم من كل عام ليعيد معه ذكريات النصر الجميلة التى كان شاهدا عليها أثناء حرب أكتوبر.

وأوضح  لبيب أن هناك عددا كبيرا من أصدقائه يقومون بتهنئته فى هذا اليوم من كل عام، لذلك يعتبر يوم السادس من أكتوبر عيدا شخصيا له، مشيرا إلى أن هذا الإحساس ليس إحساسه فقط، بل هو إحساس كل من شارك فى هذه الحرب العظيمة سواء على مستوى ميدان المعركة أو أي سلاح من أسلحة الجيش المصري.
 


لطفي لبيب لن يشارك فى الجزء الثاني من “كده رضا”

من ناحية أخرى، أكد الفنان لطفي لبيب في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه لا يعلم شيئا عن وجود جزء ثان من فيلم “كده رضا”. 

وعن إمكانية وجوده في العمل إذا وجد جزء ثانٍ منه قال: "حتى إذا وجد جزء ثان من العمل، فأنا لن أشارك فيه، خاصة أن وضعي الصحي حاليا لا يسمح". 

وكشف الفنان أحمد حلمي فى رده على أحد متابعيه على موقع التغريدات العالمي “تويتر”، عن نيته تقديم جزء ثان من فيلم “كده رضا”.

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