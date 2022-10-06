عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء مناورات بحرية مشتركة بين سول وواشنطن وطوكيو في البحر الشرقي

صدى البلد

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تدريبات عسكرية بحرية مشتركة في البحر الشرقي اليوم /الخميس/ مع التركيز على مواجهة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

وأفاد الجيش الكوري الجنوبي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية - بأن التدريبات بدأت بمشاركة حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان" في المياه الدولية في البحر الشرقي ، بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين باليستيين قصيري المدى.
وأشار البيان إلى أنه تم حشد العديد من السفن الحربية، بما في ذلك مدمرة الملك "سيجونغ" ، ومدمرة "بينفولد" التابعة للمجموعة الضاربة لحاملة الطائرات "ريغان"، ومدمرة "تشوكاي" اليابانية.
وقالت الهيئة إن المناورات تضمنت محاكاة لسيناريوهات إطلاق الصواريخ الباليستية من كوريا الشمالية، وركزت على اكتشافها وتعقبها واعتراضها من خلال تبادل المعلومات عن الهدف.
وأجرت الدول الثلاث مناورات بحرية مشتركة في البحر الشرقي يوم 30 سبتمبر ، بمشاركة حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية أيضا، في استعراض للقوة ضد الأعمال الاستفزازية المستمرة التي تقوم بها كوريا الشمالية. 
ثم أعيد نشر حاملة الطائرات في المياه بالقرب من شبه الجزيرة الكورية أمس /الأربعاء/ ردا على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي متوسط المدى فوق اليابان في اليوم السابق.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق نفسك واشتري دلوقتي|تراجع غير مسبوق في الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شوبير يعلن غيابات الأهلي أمام الاتحاد المنستيري بدوري أبطال أفريقيا

قناة تونسية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

أسعار الذهب اليوم الخميس 6-10-2022

شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلي مع البرازيلي مارسينهو

6 علاجات منزلية لرائحة الفم الكريهة.. تجعل أسنانك ساطعة في 5 دقائق

شوبير : المصري يقترب من خطف صفقة الزمالك

الهارب محمد علي.. نص شهادة مأمور قسم الأربعين حول أحداث قضية الجوكر

ترشيحاتنا

87 سنة سجن.. سقوط مقاول هارب من 47 قضية في القاهرة

عوائد الأمن والاستقرار.. 2 مليار جنيه لتمويل 47 ألف مشروع بسيناء ومدن القناة

2 طن لحوم وفراخ مجهولة.. مداهمة مصنع في القاهرة وضبط صاحبه الأجنبي

4 أفعال عقوبتها الإعدام والغرامة بقانون مكافحة المخدرات

الإمام الأكبر يكرم أوائل الثانوية الأزهرية ويلتقط الصور التذكارية معهم

بعد قرار أوبك +.. ارتفاع جنوني بأسعار النفط في بورصات الخليج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإعلان خلال ساعات .. تفاصيل آخر صفقتين لنادي الزمالك في الميركاتو الصيفي

فائدة خارقة لـ بذور الكزبرة .. تعالج مرض شائع بين المصريين والعرب

بعد تصريحاتها الأخيرة .. جمبسوت ياسمين عز في دبي يثير الجدل| سعر خرافي

3 حاجات عملتهم في حياتي.. ماذا قالت صابرين عن 54 سنة مرت من عمرها

فيديو

بعد غياب عامين.. ابنة أحمد الفيشاوي تظهر وتتجه للغناء

بطريقة جنونية.. طبيب يقتحم بوابات كومباوند في الشيخ زايد.. فيديوجراف

بعد حفل زفافها.. سالي عبدالسلام تثير الجدل من داخل بنزينة.. فيديو جراف

الأهلي يحذف شعار "نادي القرن" من قميصه الجديد.. ما القصة؟ “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ