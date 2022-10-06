الأهلي يعاقب كهربا من جديد.. الحقيقة الكاملة

كشفت إدارة الأهلي أنه لا يوجد أي عقوبات علي محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي كما تردد خلال الساعات القليلة الماضية.

وذكرت تقارير إعلامية خلال الساعات القليلة الماضية عن توقيع الأهلي لعقوبات علي محمود كهربا بسبب عدم الإلتزام.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ صدي البلد:" لا يوجد أي عقوبات علي اللاعب وهو ملتزم للغاية في التدريبات ويتعرض لحرب ممنهجة معروف مصدرها".

الأهلي الي تونس



تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بعد ظهر اليوم إلي تونس إستعداداً لمواجهة الإتحاد المنستيري المقرر لها الرابعة عصر الأحد المقبل في ذهاب دور الــ32 لدوري الأبطال الأفريقي.

وأختتم الأهلي تدريباته صباح اليوم بإستاد مختار التتش بالجزيرة قبل أن يعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني القائمة التي ستغادر إلي تونس.

ويترأس بعثة الأهلي العامري فاروق نائب رئيس النادي الذي حرص علي التواصل مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري والذي غادرا إلي تونس فجر امس للترتيب للرحلة.

ويفقد الأهلي في تلك الرحلة جهود عدد كبير من لاعبيه أبرزهم رامي ربيعه للإيقاف مباراتين بقرار من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد طرد مباشرة في مباراة الوداد بنهائي النسخة الأخيرة لدوري أبطال أفريقيا.

كما يغيب عن الأهلي بيرسي تاو لعدم تعافيه من الإصابة وعمار حمدي ومحمود كهربا لعدم قيدهم أفريقيا بجانب صلاح محسن لإقتراب رحيله.

وواجهت الفريق الأحمر ازمة حيث ان مدينة المنستير لا يوجد بها سوي ثلاث فنادق فقط احدهما سيقيم فيه الإتحاد المنستيري وقام عبدالحفيظ بمعاينة الفندقين الأخرين واذا لم يكنا مناسبين فسوف يقوم بالحجز في مدينة سوسة التي تبعد عن ملعب المباراة 20 دقيقة بالسيارات .