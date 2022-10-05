كهربا يشارك متابعيه صورة من الاستشفاء بالأهلي

نشر اللاعب محمود كهربا لاعب النادي الأهلي صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر كهربا في الصورة من الاستشفاء، مما نال اعجاب متابعيه.

وخاض محمود كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة تدريبات بدنية منفردة تحت إشراف أندرياس إندويا، مدرب الأحمال، عقب انتهاء المران الصباحي للفريق على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك كهربا في الفقرات البدنية والتدريبات الجماعية للفريق، وبعد ذلك خاض فقرة إضافية تحت إشراف مدرب الأحمال استمرت ٣٠ دقيقة، وذلك وفقا للبرنامج الخاص باللاعب الذي وضعه مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي يوم ٩ أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.