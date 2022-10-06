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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رادارات بشرية .. قائد فصيلة في حرب أكتوبر يكشف لنا دور جهاز الاستطلاع

اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم كامل

قال اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم كامل، قائد فصيلة استطلاع في حرب أكتوبر، إن أفضل شهادة في حق جهاز الاستطلاع هي شهادة العدو بمجهودهم، معقباً: "العدو قال إن عناصر الاستطلاع المصرية عبارة عن رادارات بشرية ترصد وتعيي وتحلل وتبلغ المعلومات .. أما عناصر استطلاعهم كانت عبارة عن رادارات صماء .. أي ترصد فقط ولا تعيي ولا تحلل".

وأضاف "كامل" خلال لقائه مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، أن بعد نكسة 67  كانت عناصر جمع المعلومات تقوم بمتابعة العدو الذي وصل القناة، ومعرفة أوضاعهم وتمركزها ومعرفة تحركاته وأعمال التجهيز التي تتم على أرض سيناء.

ونوه قائد فصيلة استطلاع في حرب أكتوبر، أن القيادة السياسية والعسكرية في ذلك التوقيت قامت بضم عناصر الاستطلاع إلى إدارة المخابرات الحربية، وبالتالي فهي إضافة كبيرة وجديدة للمخابرات بالاستطلاع الميداني.

قائد فصيلة استطلاع حرب اكتوبر جهاز الاستطلاع فضائية dmc رادارات بشرية

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