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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

علبتين عصير بدل الموبايل..القصة لكاملة لمواطن دفع 5060 جنيه في منتج أونلاين

بدل الموبايل علبتين
بدل الموبايل علبتين عصير..القصة لكاملة لمواطن دفع 5060 جنيه

على مدار الساعات القليلة الماضية، أثار تعرض مواطن يدعى أحمد محمود السماك لمشكة كبيرة في طلب شحن عبر الأونلاين جدلا كبيرا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منبها بأنه قد وصل إليه «بدل الموبايل علبتين عصير» بعدما دفع مبلغ قدره 5060 جنيه . 

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في البداية شارك المواطن أحمد محمود السماك قصته من خلال منشور على واحد من أكبر جروبات موقع «فيسبوك» يقول فيه: «مشكلتي باختصار طلبت أوردر من موقع أونلاين، تليفون سامسونج، بفتح الأوردر لقيت عدد ٢ علبة عصير، وفتحتها قدام المندوب و كلم مديره عمال يماطل فيا، وكلم خدمة العملاء واكلمهم قافلين، وعملت فيديو كامل على الواقعة».

وأضاف المواطن أحمد محمود السماك: «يوم الجمعة ٢٩/٩ بليل يوم وصول الأوردر عملت محضر في قسم المقطم، والمندوب شاهد في المحضر، وقدمت شكوى في جهاز حماية المستهلك، تحديث ٢: يوم السبت ١/١٠  خدمه العملاء كلمتني و قالوا هيحققوا، و حضرت لسراي النيابه لأخذ اقوالي و أقوال المندوب»>

وتابع المواطن أحمد محمود السماك: «يوم الأحد ٢/١٠ مدير في الشركة كلمني، وقال إنه متولي الموضوع و إن شاء الله كل حاجة هتتحل، يوم الثلاثاء ٣/٩ كلمني نفس الشخص و قال إنه هيتم تحويل الفلوس و لحد وقتنا هذا يوم الأربعاء ٥/١٠ مفيش أي خبر عن الفلوس».

بدل الموبايل علبتين عصير.. القصة لكاملة لمواطن دفع 5060 جنيه في منتج أونلاين   

القصة لكاملة لمواطن دفع 5060 جنيه في علبتين عصير بدل الموبايل    

وفي ذات السياق، أكد المواطن الذي يعمل مهندس كمبيوتر وفري لانسر، وأثارت قصته جدلا في تصريح لموقع «صدى البلد»: «الحمد لله  أمس الأربعاء الساعة 9، ربنا انصفني وأظهر الحق، الشركة اتكلمت مع البنك من حوالي ساعة إنه الفلوس موجودة في حسابي، وشكرا للي دعمني، أنا زي زي أي عميل ومفترض الشركة تعتذر لي، من الفرد اللي عمل المشكلة وبيمثلها لأنها ليها عملاء بالملاييين».

ولفت: «على مدار 5 أيام عشت في تعب نفسي وضغط عصبي ، وتضررت وشغلي اتعطل ووكلت محامي وأتعابه، والشركة لاعوضت دا ولا اعتذرت، احنا بنطلب من الأماكن المعروفة  دي على أساس إنها موثوق فيها، وبيحصل فينا عكس كده، وبغض النظر عن إنها مشكلة مين، سواء شركة شحن أو مندوب أو أيا كان، في الأول والآخر في هنا أزمة أخلاقية وأزمة فساد». 

وفي سياق متصل، تم تداول ردت للشركة على الواقعة تنبه فيه على حرصها الدائم على مصلحة عملائها، وأن أي مشكلة تحدث سواء كانت من مندوبي التوصيل أو الموردين، تكون بصورة فردية وتعمل الشركة على حلها في أسرع وقت ممكن.

 

بدل الموبايل علبتين عصير..القصة لكاملة لمواطن دفع 5060 جنيه في منتج أونلاين   

 

بدل الموبايل علبتين عصير..القصة لكاملة لمواطن دفع 5060 جنيه في منتج أونلاين   

 

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