يُعرف النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي باعتباره هدافًا بشكل مذهل، وبسرعته وأدائه الرياضي وقوته، مما أكسبه لقب ترمنايتور من قبل العديد من المعجبين به. يُعتبر من أفضل المهاجمين في كرة القدم العالمية.

هالاند نجح خلال مسيرته القصيرة نسبيًا في الملاعب في الوصول إلى 197 هدفًا، على صعيد الأندية والمنتخبات، وهو رقم مذهل بالنظر إلى أن النجم النرويجي الشاب لا يزال يتحسس طريقه في كرة القدم العالمية.

بدأَ هالاند مسيرته في عالم كرة القدم مع نادي برينه في الدوري النرويجي عام 2016، وانتقل في العام التالي إلى نادي مولده حيث أمضى عامين قبل أن يوقَّع في يناير 2019 على عقدٍ مع نادي ريد بل سالزبورغ النمساوي يمتدُّ لخمسِ سنوات.

تونسي وجزائري

الآلة التهديفية إيرلينج هالاند اكتشفه مدرب تونسي يدعى محمد ساحلي وساهم في بروزه مدرب جزائري يدعى مصطفى مسلوب في نادي سالسبورغ النمساوي.

ويشترك المدربان محمد ساحلي ومصطفي مسلوب في كونهما مدربان محليان 100% فالأول تخرج من تونس والثاني تخرج من المعهد العالي لتكوين في قطاعات الشباب والرياضة بوهران قبل هجرة الثنائي إلى أوروبا.

مسيرة هالاند



فاز بلقبين في الدوري النمساوي ولقب في كأس النمسا.

برز إيرلينج هالاند في دوري أبطال أوروبا 2019–20 حينما أصبح أصغر لاعبٍ يُسجِّل في خمس مبارياتٍ متتاليةٍ في دوري أبطال أوروبا ليحتلَّ بذلك صدراة هدافي البطولة برصيدِ 10 أهداف

في التاسع والعشرين من ديسمبر 2019؛ أعلنَ نادي بوروسيا دورتموند الألماني عن ضمِّه النرويجي قادمًا من سالزبورغ في صفقةٍ بلغت 20 مليون يورو.

فاز هالاند أيضًا بجائزة الفتى الذهبي لعام 2020.

المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند في 2020–21، كان جزءًا لا يتجزأ من فوز فريق بروسيا دورتموند بكأس ألمانيا، وفاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني لهذا الموسم وحصل على لقب هداف دوري أبطال أوروبا.

بعد كأس العالم تحت 20 سنة لعام 2019، والتي فاز فيها هالاند بالحذاء الذهبي للبطولة بعد أن سجل تسعة أهداف في مباراة واحدة، شارك لأول مرة مع المنتخب النرويجي الأول في سبتمبر 2019.