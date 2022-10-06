رسميًا.. خورخي سامباولي يعود لتدريب إشبيلية خلفًا لـ لوبتيجي

أعلن نادي إشبيلية الإسباني، اليوم الخميس، عن تعاقده مع الأرجنتيني خورخي سامباولي لتدريب الفريق، خلفًا للمقال خولين لوبتيجي.

وكان نادي إشبيلية قد أعلن عن إقالة خولين لوبتيجي من تدريب الفريق لسوء النتائج، وذلك عقب الخسارة أمام بروسيا دورتموند الألماني بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشر نادي إشبيلية بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله بأن سامباولي سيكون مديرًا فنيًا للفريق حتى 30 يونيو 2024، على أن يبدأ مهمته بالجلسة التدريبية الأولى مع الفريق مساء اليوم.

وتُعد تلك الولاية الثانية لـ سامباولي مع فريق إشبيلية حيث قاده لاحتلال المركز الرابع ببطولة الدوري الإسباني موسم 2016-2017، والتأهل لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقاد سامباولي مدرب الأرجنتين السابق، فريق مارسيليا، لاحتلال المركز الثاني ببطولة الدوري الفرنسي الموسم الماضي، قبل الرحيل بنهاية الموسم.

ويحتل فريق إشبيلية المركز السابع عشر ببطولة الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط فقط من فوز وتعادلين و4 هزائم، فيما يتواجد في المركز الثالث بمجموعته في دوري أبطال أوروبا بنقطة وحيدة.