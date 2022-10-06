الدكتورة سناء حجازي توضح دور مركز رصد المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان في التنمية وتوعية المواطنين بقضية التغيرات المناخية

الدكتور سناء حجازي توضح لصدى البلد :

أهداف مركز رصد المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان

خطة جامعة حلوان للتوعية بقضية التغيرات المناخية

خطوات جامعة حلوان لتصبح جامعة خضراء

كشفت الدكتور سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان في حوار خاص لصدى البلد، دور المركز في تنمية المجتمع وقضية التغيرات المناخية والتوعية بها وكيف يتم التوعية بأهمية الحفاظ علي البيئة بجامعة حلوان، و خطة الجامعة نحو التحول لجامعة خضراء.

بدأت الدكتور سناء حجازي حديثها بالتعريف بمركز رصد و دراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان وأنه متخصص في متابعة كافة مشكلات المجتمع والعمل على ايجاد حلول لها داخل الجامعة وخارجها، تحقيقا للتنمية المستدامة.

ما رؤية مركز رصد و دراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان

أوضحت الدكتور سناء حجازي ان رؤية مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بحلوان تشمل ، تطوير وتحسين الخدمات التى تقدمها المحافظة وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة ، والعمل على تحسين مستوى جودة المعلومات المقدمة لمتخذى القرار، بما يساهم فى تدعيم اهداف التنمية، وتحقيق رؤية مصر 2050 وتعزيز ثقة المواطنين تجاه الدولة المصرية.



أهداف مركز رصد المشكلات المجتمعية

وتابعت مدير مركز رصد و دراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان انه يعمل من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بشكل وثيق مع القطاعات المختلفة بالمحافظة ، بما يساعد فى تحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للتنمية ، وتمكين الادارة المحلية من تقديم خدمات مبتكرة تلبى توقعات ورغبات المواطنين متلقى الخدمة .



ما القضايا التي يهتم مركز رصد المشكلات المجتمعية بالتوعية بها

المشروعات التي يهتم بها المركز، هي التي تهتم بها الدولة لتحقيق اهداف التنمية وتشمل حاليا "التغيرات المناخية ، محو الامية ، تنمية الاسرة المصرية ، التوعية بعدم زواج القاصرات ، الحفاظ علي البيئة ، محو الامية بالاسر المصرية ، التوعية الصحية".



ما اهتمامات مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية خلال الفترة الحالية؟

كشفت مدير المركز أنه خلال الفترة الحالية، قضية التغيرات المناخية اولي الاهتمامات؛ لأنها من اكبر المشكلات المجتمعية والعالمية الموجودة علي الساحة ويجب توعية المواطنين بها وكيفية التأقلم معها للحد من اضرارها. ووجهت جامعة حلوان كافة قطاعاتها للاهتمام بالقضية.

ماهي خطة مركز رصد المشكلات المجتمعية في مواجهة التغيرات المناخية؟

قالت الدكتور سناء حجازي إنهعملنا من خلال مركز رصد المشكلات المحتمعية بجامعة حلوان علي توعية كافة منتسبي جامعة حلوان والمواطنين بالمناطق المحيطة بكيفية التعايش والتكيف في ظل التغيرات المناخية، من خلال عدة جوانب " الاجتماعي ، الصحي ، البيئي " . و تم هذا عن طريق نتظيم العديد من الندوات التوعوية وورش العمل على أيدي متخصصين من اساتذة الجامعة لتوعية المواطنين داخل جامعة حلوان و خارجها قهذا الامر .

وتابعت أن المركز بدأ في تنفيذ برنامج لتشجير داخل الجامعة والمناطق المحيطة بالجامعة وتجميلها بأيدي الطلاب ، بهدف التوعية بأهمية الحفاظ علي البيئة ولتوثيق علاقة الطالب بالمجتمع ، وسعيا لان تتحول المناطق المحيطة بجامعة حلوان والجامعة نفسها لمناطق خضراء.