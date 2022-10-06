مصرع شاب أسفل عجلات القطار بـ قها في القليوبية

لقى شاب مصرعه أثناء عبور شريط السكة الحديد عند مزلقان زكي بدائرة قسم شرطة قها بالقليوبية دون تعطل لحركة القطارات وتم نقله إلى مستشفى طوخ المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، كما أمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة والتصريح بالدفن.

تلقى قسم شرطة قها بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد عند مزلقان زكي دائرة القسم، وتم إخطار مدير أمن القليوبية بالحادث.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين مصرع "عمر . ي .ر" 19عاما، مقيم بقرية أجهور الكبرى دائرة مركز طوخ أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمزلقان زكي بقها وتم نقل الجثمان لمستشفى طوخ المركزي وتولت النيابة التحقيق.