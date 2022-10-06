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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في الجيم..هدي الآتربي تنشر فيديو جديد لها عبر إنستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانه هدي الاتربي فيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت هدي في الفيديو وعي تمارس رياضتها المفضله داخل الجيم، مرتدية ترنج رياضي اسود يبرز رشاقتها.

 

من ناحية أخري، انتهت هدى الأتربي من تصوير فيلم "شمس" من تأليف طلال الطريفي، سيناريو فواز الخريشي، إخراج معوض إسماعيل، بطولة عمرو عبدالجليل وخالد الصاوي ومحمود عبدالمغني، غيرهم.


الفيلم هو أول تعاون يجمع بين عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني سينمائيا، مأخوذ عن رواية "شمس إمبابة" للكاتب طلال الطريفي تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي، تم تصوير أغلب الأحداث داخل الديكور الأساسي بڤيلا شعيب ثم ينتقل فريق العمل لإحدى الڤيلات بمنطقة شبرامنت، ويتم التصوير الخارجي بأحد شوارع ومناطق القاهرة و6 أكتوبر.


يشار إلى أن أحدث أعمال هدي الإتربي كان فيلم "ماما حامل"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول أم تستريح أخيرًا بعد أن يبلغ أبناؤها الثلاثين ثم تبدأ في الاهتمام بنفسها أكثر، لكن يحدث آخر ما يتوقعه الجميع وتكتشف الأسرة أن ماما حامل.


فيلم "ماما حامل" بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد هدي الإتربي وحمدي الميرغني ومحمد سلام ونانسي صلاح، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.


كما شاركت في مسلسل "شارع 9" مكون من 45 حلقة، من بطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، رضوى عادل، حامد الشراب، مدير إنتاج مينا محروس، إنتاج شركة الهرم للإنتاج الفني للمنتج محروس المصري، تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج محمد عبد الخالق.

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