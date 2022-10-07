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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| البحوث الفلكية لعبت دورا هاما في حرب أكتوبر واسترجاع طابا| فيديو.. الأعلى للجامعات الخاصة: خصم 10% من قيمة المبلغ المدفوع كمصروفات حال سحب الملف والتحويل

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

الأعلى للجامعات الخاصة: خصم 10%من قيمة المبلغ المدفوع كمصروفات حال سحب الملف والتحويل
أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في قرار سابق له ينص على خصم نسبة 10% من قيمة المبلغ المدفوع كمصروفات للسنة الدراسية للطالب الذي يلتحق بأي جامعة خاصة ويقوم بسحب الملف من كليته قبل بدء الدراسة.

مفتاح النصر.. البحوث الفلكية لعبت دورا هاما في حرب أكتوبر وإرجاع طابا|فيديو
تحل اليوم ذكري نصر أكتوبر المجيد الذي سطر فيه أبنائنا من جنود الجيش المصري، وجميع أبناء الوطن، عودة سيناء العزيزة كاملة لأرض مصر بعد معركة حربية باسلة، عام 1973، وحرب دبلوماسية من خلال التحكيم الدولي لتحرير آخر شبر من أرض سيناء العزيزة الغالية على قلب كل مصري.

 

جامعة عجمان تطلق برنامج القيادة الاجتماعية للطلبة والخريجين
تعاونت جامعة عجمان  مع شركة متخصصة في حلول التدريب  لإطلاق برنامج القيادة الاجتماعية لطلبة وخريجي جامعة عجمان.

 

وكيل إدارة بلاط التعليمية بالوادي الجديد: الكثافة مناسبة ولا توجد مشكلات بالمدارس
بشأن ما نشر على موقع صدي البلد من شكاوى أولياء الأمور من زيادة الكثافة الطلابية بمدارس إدارة بلاط التعليمية في الوادي الجديد.

 

البحوث الفلكية: مرصد سيناء يعود للريادة العلمية ويأتي بمردود مالي على مصر
قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المعهد دائما يعمل على تحديث التكنولوجيات الموجودة والامكانيات ولذلك نحب أن نشكر الدولة المصرية ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية والتخطيط لإتاحة الميزانيات لهذا التطوير، وأن أحد عناصر هذا التطوير هو أكبر مرصد فلكي في الشرق الأوسط بجنوب سيناء.

 

جامعة كفر الشيخ تنظم مؤتمرا للتغيرات المناخية والحاجة لنهج عالم واحد
نظمت جامعة كفر الشيخ، مؤتمرًا بعنوان" التغيرات المناخية والحاجة إلى نهج عالم واحد صحة واحدة "CLIMATE CHANGE AND THE NEED FOR ONE WORLD... ONE HEALTH APPROACH، بمشاركة كليات الطب، طب الفم والأسنان، الصيدلة، التمريض، الطب البيطري والعلاج الطبيعي، وكليتي الزراعة وعلوم الثروة السمكية والمصايد" بدءا من 5 أكتوبر ولمدة 3 أيام بالغردقة.

 

معهد البحوث الفلكية.. 200 عام من حماية سماء المصريين| تفاصيل
«عين ترصد السماء و أذن تسمع الأرض» هذا هو الشعار الذي اتخذه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فعلي طيلة قرنين من الزمن كان للمعهد دور بارز في حياة مصر والمصريين فكان دائما حرسها الأمين المنبه لهم بما يحدث فوقهم وتحتهم، و تمتلك مصر العديد من المراكز والمعاهد العلمية والبحثية، ولكن يعد معهد البحوث الفلكية من أقدم المعاهد العلمية في مصر والعالم فقد بدأ نشاطه العلمي عام 1839م في بولاق مرورا بالعباسية عام 1868 م إلي أن تم نقله في حلوان عام 1903 م ، كما كان المعهد العديد والعديد من المساهمات العلمية طوال تلك الفترة الكبيرة فعلى مدار قرنين من البحث العلمي كان المعهد مساهمة بحثية تعد مرجع علمي عالمي استفاد منها العلماء من كافة دول العالم .

 

رصد المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان : نسعي لتنمية المناطق المحيطة
ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان من خلال مركز رصد و دراسة المشكلات المجتمعية العديد من القوافل الطبية و التوعوية بالمشاكل المجتمعية و العالمية بالمناطق المحيطة بالجامعة  حرصا علي تحقيق التنمية

جامعة حلوان : نحرص علي التوعية بكافة القضايا المجتمعية تحقيقا للتنمية
ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان من خلال مركز رصد و دراسة المشكلات المجتمعية العديد من القوافل الطبية و التوعوية بالمشاكل المجتمعية و العالمية بالمناطق المحيطة بالجامعة  حرصا علي تحقيق التنمية.

 

حكاية فصل طالب لخروجه على السلوك والآداب العامه تجاه أحد زملائه بمدرسة الضبعة
أعلن عمرو شحاته وكيل وزارة التعليم بمطروح أنه  تم اليوم الخميس التصديق على قرار لجنة الانضباط بمدرسة الضبعة الثانوية بفصل الطالب  ع.ه.ع خمسة عشره يوما لسوء السلوك داخل المدرسة .

 

اخبار التعليم موجزا لأحدث أخبار التعليم الأخبار التعليمية المهمة حرب اكتوبر جامعة عجمان البحوث الفلكية

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