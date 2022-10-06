معهد البحوث الفلكية قرنين من حماية سماء المصريين.. تفاصيل

«عين ترصد السماء و أذن تسمع الأرض» هذا هو الشعار الذي اتخذه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فعلي طيلة قرنين من الزمن كان للمعهد دور بارز في حياة مصر والمصريين فكان دائما حرسها الأمين المنبه لهم بما يحدث فوقهم وتحتهم، و تمتلك مصر العديد من المراكز والمعاهد العلمية والبحثية، ولكن يعد معهد البحوث الفلكية من أقدم المعاهد العلمية في مصر والعالم فقد بدأ نشاطه العلمي عام 1839م في بولاق مرورا بالعباسية عام 1868 م إلي أن تم نقله في حلوان عام 1903 م ، كما كان المعهد العديد والعديد من المساهمات العلمية طوال تلك الفترة الكبيرة فعلى مدار قرنين من البحث العلمي كان المعهد مساهمة بحثية تعد مرجع علمي عالمي استفاد منها العلماء من كافة دول العالم .

وقال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، من خلال حوار أجراه معه موقع “صدي البلد”، أن المعهد يعد من أقدم المعاهد العلمية في مصر والعالم منذ بدء نشاطه العلمي عام 1829م في بولاق بأمر من محمد على والى مصر، ثم إنتقل للعباسية عام 1865 إلى أن تم نقله إلى مقره الحالي في حلوان عام 1903 م ، ومنذ هذا التاريخ وحتى الآن مر هذا المعهد بمراحل متعاقبة من التطوير والتحديث على أصبح أكبر تجمع علمي مصري متخصص في مجالات بحوث الفلك والشمس والفضاء وتتبع الأقمار الصناعية وبحوث الزلازل ودراسات تحركات القشرة الأرضية وقياس المركبات المغناطيسية وتطبيقاتها و التثاقلية الأرضية والكهربية والحرارة الأرضية واستخدامات الرادار الأرضي لدراسة الطبقات السطحية للأرض والكشف عن الألغام والآثار و الدفائن و الكهوف و الشقوق الأرضية.

وأضاف القاضى، وخلال مسيرة المعهد سمى بعدد من المسميات مثل : حلوان ، ثم المرصد الملكي ، ثم معهد الأرصاد ، ثم معهد الأرصاد الفلكية و الجيوفيزيقية و حاليا المعهد القومي للبحوث الفلكية و إلى قسم المساحة التابع لوزارة المالية ، إلى مصلحة الطبيعيات بوزارة الجيوفيزيقية ، كما تغيرت تبعيته خلال مسيرته من : وزارة الدفاع الأشغال العمومية ، إلى جامعة القاهرة ، إلى وزارة البحث العلمي ، إلى أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا و وزارة البحث العلمي و حالياً وزارة التعليم العالي و البحث العلمي .

وتابع: قدم المعهد خلال مسيرته خدمات قومية عديدة تقوم بها الآن العديد من الجهات العلمية الأخرى التي أخذت عنه مثل : الأرصاد الجوية، رسم الخرائط ضبط الزمن و المساحة و غيرها، و مازال المعهد يتفرد بتقديم الخدمات القومية في مجالي الفلك و الجيوفيزياء .

واشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن المعهد يضم حاليا خمسة أقسام علمية هي أقسام الفلك - الشمس و الفضاء - المغناطيسية و الكهربية و الحرارة الأرضية - الزلازل - ديناميكية الأرض، ويتبع المعهد عدة مراكز فرعية تغطى جميع أنحاء الجمهورية أهمها المركز الإقليمي للزلازل بأسوان ، و المركز الأقليمي للحد من المخاطر بالإسماعيلية .