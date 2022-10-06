عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد البحوث الفلكية قرنين من حماية سماء المصريين.. تفاصيل

معهد البحوث الفلكية
معهد البحوث الفلكية

«عين ترصد السماء و أذن تسمع الأرض» هذا هو الشعار الذي اتخذه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فعلي طيلة قرنين من الزمن كان للمعهد دور بارز في حياة مصر والمصريين فكان دائما حرسها الأمين المنبه لهم بما يحدث فوقهم وتحتهم، و تمتلك مصر العديد من المراكز والمعاهد العلمية والبحثية، ولكن يعد معهد البحوث الفلكية من أقدم المعاهد العلمية في مصر والعالم فقد بدأ نشاطه العلمي عام 1839م في بولاق مرورا بالعباسية عام 1868 م إلي أن تم نقله في حلوان عام 1903 م ، كما كان المعهد العديد والعديد من المساهمات العلمية طوال تلك الفترة الكبيرة فعلى مدار قرنين من البحث العلمي كان المعهد مساهمة بحثية تعد مرجع علمي عالمي استفاد منها العلماء من كافة دول العالم .

وقال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، من خلال حوار أجراه معه موقع “صدي البلد”، أن المعهد يعد من أقدم المعاهد العلمية في مصر والعالم منذ بدء نشاطه العلمي عام 1829م في بولاق بأمر من محمد على والى مصر، ثم إنتقل للعباسية عام 1865 إلى أن تم نقله إلى مقره الحالي في حلوان عام 1903 م ، ومنذ هذا التاريخ وحتى الآن مر هذا المعهد بمراحل متعاقبة  من التطوير والتحديث على أصبح أكبر تجمع علمي مصري متخصص في مجالات بحوث الفلك والشمس والفضاء وتتبع الأقمار الصناعية وبحوث الزلازل ودراسات تحركات القشرة الأرضية وقياس المركبات المغناطيسية وتطبيقاتها و التثاقلية الأرضية والكهربية والحرارة الأرضية واستخدامات الرادار الأرضي لدراسة الطبقات السطحية للأرض والكشف عن الألغام والآثار و الدفائن و الكهوف و الشقوق الأرضية.

مفتاح النصر.. البحوث الفلكية لعبت دورا هاما في حرب أكتوبر وإرجاع طابا|فيديو

وأضاف القاضى، وخلال مسيرة المعهد سمى بعدد من المسميات مثل : حلوان ، ثم المرصد الملكي ، ثم معهد الأرصاد ، ثم معهد الأرصاد الفلكية و الجيوفيزيقية و حاليا المعهد القومي للبحوث الفلكية و إلى قسم المساحة التابع لوزارة المالية ، إلى مصلحة الطبيعيات بوزارة الجيوفيزيقية ، كما تغيرت تبعيته خلال مسيرته من : وزارة الدفاع الأشغال العمومية ، إلى جامعة القاهرة ، إلى وزارة البحث العلمي ، إلى أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا و وزارة البحث العلمي و حالياً وزارة التعليم العالي و البحث العلمي .

وتابع: قدم المعهد خلال مسيرته خدمات قومية عديدة تقوم بها الآن العديد من الجهات العلمية الأخرى التي أخذت عنه مثل : الأرصاد الجوية، رسم الخرائط ضبط الزمن و المساحة و غيرها، و مازال المعهد يتفرد بتقديم الخدمات القومية في مجالي الفلك و الجيوفيزياء .

واشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن المعهد يضم حاليا خمسة أقسام علمية هي أقسام الفلك - الشمس و الفضاء - المغناطيسية و الكهربية و الحرارة الأرضية - الزلازل - ديناميكية الأرض، ويتبع المعهد عدة مراكز فرعية تغطى جميع أنحاء الجمهورية أهمها المركز الإقليمي للزلازل بأسوان ، و المركز الأقليمي للحد من المخاطر بالإسماعيلية .

المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عين ترصد السماء و أذن تسمع الأرض الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المرصد الملكي مدار قرنين من البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير : المصري يقترب من خطف صفقة الزمالك

علبتين عصير بدل الموبايل..القصة الكاملة لمواطن دفع 5060 جنيه في منتج أونلاين

شوبير يعلن غيابات الأهلي أمام الاتحاد المنستيري بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي ينفي فرض أي عقوبات علي كهربا ويؤكد: اللاعب ملتزم للغاية

شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلي مع البرازيلي مارسينهو

لا سامحكم الله .. كهربا يخرج عن شعوره بـ رسالة غامضة |شاهد

قناة تونسية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

1000 شخص وأسلحة.. شهادة مأمور قسم السويس في قضية الهارب محمد علي

ترشيحاتنا

الخارجية: خالص التعازي وصادق المواساة لمملكة تايلاند وأسر ضحايا الهجوم الإجرامي

من بيت زوجها.. المعلم الكبير خطف عشيقته وهددها بفيديوهات علشان تطلق|ما القصة؟

الداخلية: الإفراج عن 1557 من المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

لا طعام أو ماء..فضائع التعبئة الروسية تتوالي وجنود يكشفون عن ظروف غير آدمية

أزمة حرمان محترفات اليد من تمثيل منتخب مصر والتدخل البرلماني.. القصة الكاملة

وكالة الطاقة الذرية ترفض الاعتراف بنقل ملكية محطة زابوروجيا النووية إلى روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتتعمل في بير السلم.. 10 طرق للتفرقة بين حلويات المولد الجيدة والفاسدة

مايوه ولا توب.. هنا الزاهد تفاجئ متابعيها بظهورها| شاهد

بالحجاب.. ياسمين عبد العزيز تتألق باللون الأسود| شاهد

جمبسوت غريب.. أحدث إطلالات مي عمر على إنستجرام| شاهد

فيديو

ماذا حدث لـ طفلتي الإسكندرية إيمان وسجدة؟.. الأب يروي التفاصيل.. فيديوجراف

بسبب حقنة .. تفاصيل جديدة ومؤلمة بحادث وفاة طفلتين بالإسكندرية

حماته كلمة السر.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع صيدلي حلوان |فيديوجراف

هل تواصل أسعار البيض الارتفاع ؟ توقعات هامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ