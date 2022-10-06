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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رصد المشكلات المجتمعية.. جامعة حلوان : نسعى لتنمية المناطق المحيطة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان من خلال مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، العديد من القوافل الطبية و التوعوية بالمشاكل المجتمعية و العالمية بالمناطق المحيطة بالجامعة حرصا على تحقيق التنمية. 

وكشفت الدكتور سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية  بجامعة حلوان  لصدى البلد دور المركز في تنمية المجتمع، حيث انه مركز متخصص في متابعة كافة مشكلات المجتمع و العمل  على ايجاد حلول لها داخل الجامعة و خارجها ،  تحقيقا للتنمية المستدامة .

وقالت مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان  ان المركز يعمل من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بشكل وثيق مع القطاعات المختلفة بالمحافظة ، بما يساعد فى تحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للتنمية ، وتمكين الادارة المحلية من تقديم خدمات مبتكرة تلبى توقعات ورغبات المواطنين متلقي الخدمة .

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وأوضحت  أن الجامعة تهدف من خلال مشاركتها في المبادرات المجتمعية والقوافل ومراكز التضامن الاجتماعي وحل المشكلات المجتمعية إلى إتاحة المعلومات للادارة المحلية للمساعدة على سرعة حل المشكلات التى قد تواجه المحافظة، وحلها بأسلوب علمى يحقق التنمية المستدامة بجوانبها الثلاثة : الاقتصادية ، الاجتماعية ، البيئية.

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