مانشستر يونايتد يتأخر أمام أومونيا نيقوسيا في الدوري الأوروبي

تأخر فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام مضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

فريق مانشستر يونايتد كان المسيطر على أحداث الشوط الأول، وكاد كريستيانو رونالدو أن يفتتح التسجيل لفريقه في الدقيقة السابعة عندما تلقى تمريرة رائعة، ليسدد الكرة بقوة بيسراه داخل منطقة الجزاء، لكن حارس أومونيا تصدى لتسديدته.

وفي الدقيقة 18، هُيأت الكرة لـ برونو فيرنانديز داخل منطقة جزاء أومونيا، ليسدد كرة مُسقطة ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 34، تمكن أومونيا من تسجيل هدف التقدم عن طريق كريم أنسارفيرد من هجمة مرتدة بعد تلقيه تمريرة من زميله برونو، ليسدد القوة بقوة في شباك دي خيا، ليمنح فريقه التقدم.

تشكيل مانشستر يونايتد

وشهد تشكيل مانشستر يونايتد، تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيًا.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: ديوجو دالوت – فيكتور لينديلوف – ليساندرو مارتينيز – تيريل مالاسيا

خط الوسط: كاسيميرو – كريستيان إريكسن – برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني – جادون سانشو – كريستيانو رونالدو

ويحتل مانشستر يونايتد قبل انطلاق المباراة، المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد أومونيا في المركز الرابع والأخير برصيد صفر من النقاط.