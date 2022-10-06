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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

العامري فاروق يطمئن على ترتيبات بعثة الأهلي بتونس

صدى البلد

حرص العامري فاروق نائب رئيس الأهلي ورئيس بعثة الفريق علي إجراء اتصال هاتفي بسيد عبدالحفيظ مدير الكرة المتواجد في تونس للاطمئنان علي كافة الأمور الخاصة بترتيبات الإقامة وملاعب التدريب.


وتواصل العامري فاروق مع سيد عبدالحفيظ قبل مغادرة مطار القاهرة للاطمئنان علي كافة الأمور الخاصة بالرحلة .


وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، مطار القاهرة على متن طائرة خاصة متجهة إلى تونس استعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري المقرر لها الأحد المقبل في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

 

 وضمت قائمة الفريق المسافرة إلى تونس:  محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

أيمن أشرف ومحمود متولي، وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم، وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق. 


حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر وحسام حسن ومحمد شريف وشادي حسين.   

وخاض الأهلي مرانه  صباح اليوم على ملعب التتش وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبين تحدث خلالها حول مباراة الاتحاد المنستيري التونسي المقبلة، وقام بشرح نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس، كما شدد على بعض الجوانب الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال مران الفريق اليوم. 
وقام مارسيل كولر، بتقسيم اللاعبين لمجموعات أدت تدريبات بدنية في «الجيم» وعلى ملعب التتش قبل خوض التدريبات الفنية بالكرة.  وأدى اللاعبون تقسيمة قوية بين ثلاث فرق حرص خلالها المدير الفني على تنفيذ بعض التعليمات الفنية والتكتيكية المحددة لكل لاعب داخل المران.

واختتم مارسيل كولر فقرات مران الأهلي بفقرة للتدريب على الكرات العرضية شارك فيه لاعبو خطي الدفاع والهجوم، وفقرة تدريبية أخرى على ركلات الترجيح. 
 وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء مرانًا شاقًا تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، استغرق نحو ٦٠ دقيقة قبل انطلاق مران الأهلي الجماعي.‏

 

العامري فاروق سيد عبدالحفيظ مطار القاهرة الاتحاد المنستيري لى معلول

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