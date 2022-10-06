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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس وصول بعثة الأهلي لتونس قبل مواجهة الاتحاد المنستيري.. صور

صدى البلد

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، منذ قليل إلى مطار الحبيب بورقيبة بمدينة المنستير في تونس، استعدادًا لمباراة الاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا.

وأنهى الجهاز الإداري كافة إجراءات الخروج من المطار والتوجه إلى فندق الإقامة.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد المنستيري في الرابعة عصر الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وكان فريق الاتحاد المنستيري قد تأهل إلى دور الـ32 بعد تخطيه الجيش الرواندي بنتيجة 3-1 في مجموع لقاءي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول الـ64.

وجاءت قائمة الأهلي المتواجدة في تونس كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

أيمن أشرف ومحمود متولي، وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم، وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق.

حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر.

حسام حسن ومحمد شريف وشادي حسين.

 

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بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العامري فاروق تونس مطار الحبيب بورقيبة محمد الشناوي

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