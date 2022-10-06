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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صائد الدبابات: عساف ياجوري أدى لي التحية وهو منكسر ذليل

عساف ياجوري
عساف ياجوري

قال البطل محمد المصري الملقب بصائد الدبابات في حرب اكتوبر عام 1973، إن مصر في  إيدي أمينة، موجها رسالة إلى الشعب المصري قائلا :اطمنوا على مصر".

وأضاف البطل محمد المصري في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الجيش المصري فخر، في بلد بتبني جيش، وفي جيش بيبني بلد وهناك فرق كبير بين الإثنين، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تحمل على كاهلها بناء الوطن.

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تابع صائد الدبابات في حرب اكتوبر عام 1973، من بين الدبابات التي تم تدميرها دبابة العقيد عساف ياجورى قائد الفرقة 190 الاسرائيلية في الحرب، مشيرا إلى أن النقيب يسري عمارة هو من قام بأسره، وكان أول طلب له كوب ماء ويرى الجندي الذي ضرب دبابته ورأيته ذليلا ومنكسرا وعندما ذهبت له رفع رأسه وأدي التحية العسكرية.

محمد موسى صائد الدبابات حرب اكتوبر حرب اكتوبر عام 1973 عساف ياجوري الفرقة 190

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