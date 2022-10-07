عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 : فحص طبي

برج العقرب وحظك اليوم
برج العقرب وحظك اليوم

تشير توقعات برج العقرب اليوم، للحفاظ على توازن ثابت، ألا تضيع أي أموال على أشياء غير ضرورية

وإليك توقعات برج العقرب اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

متصدقهمش.. 3 مواليد أبراج تتأخر دائما عن مواعيدهم| صاحبك منهم؟

الحوت أولهم .. 4 أبراج تهرب من الحب والجواز

برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022

تكون جيدًا في إدارة أموالك، للحفاظ على توازن ثابت، لا يجوز لك إهدار أي أموال على أشياء غير ضرورية، قد تفهم أن الأمن المالي أمر لا بد منه يمكنك تأخير الاستثمارات الجديدة، قد تسير حياتك العائلية بسلاسة، قد تكون هناك بعض الأخبار الجيدة من الأطفال على الصعيد الأكاديمي، قد يقوم أقاربك بزيارتك وقد تتحول إلى مضيف جيد، قد تكون راضيًا عن الطريقة التي تعتني بها بنظامك الغذائي، قد تساعدك زوجتك في الحصول على جسم لائق.

توقعات برج العقرب مهنيا

اليوم قد تتحمل مسؤولياتك كعبء، يمكنك إكمال المهمة الموكلة إليك بكفاءة، بسبب هذا قد ترتكب أخطاء سخيفة، قد تكون كفاءة عملك بطيئة وقد يؤثر ذلك على عملك اليومي.

توقعات برج العقرب صحيا

قد تحتاج إلى بذل جهد متعمد لتجنب الحساسية المفرطة واكتساب بعض القوة العقلية، يمكن إجراء فحص صحي روتيني للبعض.

توقعات برج العقرب عاطفيا

قد يكون اليوم مليئًا بالعاطفة والإثارة، قد تخطط لإعداد طبق خاص لمن تحب، قد يظهر زوجك الدعم والحب.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

قد تقضي وقتًا ممتعًا مع أفراد عائلتك اليوم، يمكنك التخطيط لتناول العشاء معهم في الخارج لمشاركة سعادتهم. 

برج العقرب توقعات برج العقرب توقعات برج العقرب عاطفيا توقعات برج العقرب صحيا توقعات برج العقرب مهنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو النور قطع ازاي تشغل الراوتر في البيت.. اعرف الطريقة

عرض الخميس.. الحق آيفون 11 جديد بـ 6700 جنيه فقط

علبتين عصير بدل الموبايل..القصة الكاملة لمواطن دفع 5060 جنيه في منتج أونلاين

وصلة رقص انتهت بقرار فصل.. ماذا حدث في مدرسة ثانوية بالدقهلية؟

الأهلي يغلق ملف التفاوض لضم البرازيلي مارسينهو

مباشر الآن لحظة بلحظة.. مباراة مانشستر يونايتد وأومونيا 3-2 في الدوري الأوروبي

لا سامحكم الله .. كهربا يخرج عن شعوره بـ رسالة غامضة |شاهد

هاني الناظر يحذر من التقلبات الجوية.. وينصح بتناول هذا المشروب

موضوعات متعلقة

برج الثور.. حظك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 : لا تتسرع

برج الحوت.. حظك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 : حوش فلوسك

برج الدلو.. حظك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 : إياك والتشاؤم

برج الجدي.. حظك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 : رحلة مغامرة

برج القوس.. حظك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 : مصدر دخل جديد

برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 : توتر أسري

برج الميزان.. حظك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 : تتغلب على المشاكل

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 : تتحسن علاقتك بزوجتك

ترشيحاتنا

برج الميزان.. حظك اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 : خطط للاستثمار

موعد مباراة الأهلي والزمالك بنصف نهائي بطولة إفريقيا لليد .. والقنوات الناقلة

برج الجوزاء.. حظك اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 : حفلة في المنزل

أمريكا .. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في عمليات طعن بلاس فيجاس | شاهد

مفاجأة.. فيريرا يرفض لعب مباريات الدوري بدون الثنائي التونسي.. والأهلى يرحب

برج الثور.. حظك اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 : عشاء رومانسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. سعر خرافي لقميص عمرو سعد في أحدث ظهور له| شاهد

ماذا يحدث للجسم عند التخلي عن تناول الشيكولاتة| مفاجأة غير متوقعة

وصلة رقص انتهت بقرار فصل.. ماذا حدث في مدرسة ثانوية بالدقهلية؟

غير مرخصة للبيع.. حقيقة وفاة 66 طفلا في الهند بسبب أدوية السعال

فيديو

أنهت التحضرات في يوم.. ماذا قالت الراحلة شادية عن "يا حبيبتي يا مصر"؟

«رغيف في أوضة على البلاط».. تفاصيل احتجاز أب لإبنه بلا طعام بدمياط.. فيديوجراف

تفاصيل مؤلمة في حجز أب لابنه بلا طعام

فضائح أبناء بايدن تظهر للعلن.. ضابط بحرية أمريكي سابق يكشف المستور|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

اﻟﻤﺰﻳﺪ