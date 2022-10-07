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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفيوم باسمها.. أنغام تفاجئ الجمهور في برنامجها الجديد| صورة

أنغام
أنغام

فاجأت الفنانة أنغام بالعديد من المشاهد في بداية حلقة برنامجها الأولى، والمذاع عبر شاشة DMC مساء الخميس، وعرضت تحضيراتها للخطوة الإعلامية الأولى لها. 

وظهرت في كواليس برنامج أنغام العديد من الإطلالات التي ظهرت بها من قبل، والفساتين التي سترتديها في الحلقات المقبلة، ولكن المفاجأة الأكبر كانت ظهور زجاجة برفيوم كتب عليها اسمها ما ينذر بخوضها مجال البيزنس قريبا على خطى العديد من زملائها. 

برفيوم أنغام

أنغام وراغب علامة 

 

حل الفنان راغب علامة ضيفا على أولى حلقات برنامج أنغام المذاع عبر فضائية DMC مساء الخميس، في الجزء الأول من اللقاء الذي يذاع النصف الآخر منه اليوم الجمعة. 

وتبادل راغب علامة وأنغام مدح بعضهما ومسيرتهما الغنائية بكلمات رقيقة، وقالت له النجمة الكبيرة: "حبيتك ودخلت قلبي من أغنية "ياريت في خبيها".

 

وحرصت أنغام على مدح مشوار ومسيرة راغب علامة قائلة إنها دائما تقف أمام ما قدمه متعجبة ووصفت أعماله موضحة:" غناك السهل الممتنع وأداءك نادر".

 

وبدوره أثنى راغب علامة على مسيرة أنغام واختياراتها الغنائية، وقال لها أثناء الحديث عن أغنيته "اللي باعنا خسر دلعنا:" محدش يقدر يبيعك".

 

وكشف راغب علامة عن شعوره وتخوفه وتردده من تقديم أغنية "اللي باغنا خسر دلعنا" قائلا:" الأغنية بتشبهني وكنت متردد الناس يفتكروها غرور.. وهي مهداة لكل واحد بيفكر بالطريقة دي وبيعرف قيمته وميخفش من اللي بيبيعه".

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