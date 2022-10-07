دهس معلمين بسيارة في إحدى قرى ملوي جنوب المنيا.. تفاصيل

شهد طريق السبعين بمركز ملوي جنوب المنيا حادث إصابة معلم وأخرى معلمة بإصابات طفيفة صدمتهما سيارة وفرت هاربة تم نقلهما للمستشفى العام لتلقي العلاج، وتكثف أجهزة الأمن وإدارة المرور من جهودها للبحث عن السيارة وقائدها الهارب.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة ملوي، يتضمن وصول كلا من عادل. ع 58 سنه معلم وشادية. ع 45 سنه معلمة يقيمان بمركز ملوي إلى المستشفى العام، الأول مصاب بجرح بفروة الرأس وسحجات، والثانية بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

نقل المصابين للمستشفى العام بملوي



وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها المباحث الجنائية أن المصابين دهستهما سيارة كانت تسير بسرعة زائدة أثناء توقفهما بطريق السبعين المتفرع من القاهرة أسوان الزراعي السريع، والمؤدي لقريتي قلبا والأشمونين، وتم نقلهما للمستشفى العام لتلقي العلاج وحالتهما العامة مستقرة، وتقرر خروجهما بعد تماثلهما للشفاء.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتكثف أجهزة الأمن وإدارة المرور من جهودهما لتحديد وضبط السيارة وقائدها الهارب، وتم إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق.