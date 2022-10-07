لمدة 12 ساعة.. خدمات مرورية بمحيط إغلاق محور 26 يوليو

عينت الإدارة العامة للمرور، الخدمات الأمنية اللازمة بمحيط إغلاق محور 26 يوليو للقادمين من مدينة 6 أكتوبر في اتجاه ميدان لبنان بشكل عرضي على مدار 12 ساعة لاستكمال الأعمال الخاصة بتطوير ورفع كفاءة وأيضًا توسعة المحور.

12 ساعة غلق

وكشفت الإدارة العامة للمرور، في بيان لها رسمي، أن سبب غلق محور 26 يوليو عرضيًا للقادمين من 6 أكتوبر، يرجع إلى تنفيذ الأعمال الخاصة برفع الكمر الخرساني لأحد الكباري في تقاطع طريق «أبراج الكهرباء» مع محور 26 يوليو في نفس موقع موقع «نفق الأمن المركزي»، وهو الذي تم هدمه.

وأوضحت أن الغلق اليوم بدأ في تمام الساعة 12 من بعد منتصف الليل ولمدة 12 ساعة كاملة، لرفع عدد 6 كمرات خرسانية.

رفع 6 كمرات خرسانية

وأكدت الإدارة العامة للمرور في بيان سابق لها أنه سيتم غلق محور 26 يوليو بشكل عرضي للقادمين من 6 أكتوبر في اتجاه ميدان لبنان مرة أخرى اليوم الجمعة الموافق 7 من شهر أكتوبر ، بداية من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى الساعة 12 ظهرا من أجل استكمال الأعمال ورفع عدد 6 كمرات خرسانية أخرى بعد 6 تم رفعها يوم الجمعة الماضية.

تحويلات مرورية

ويتم تحويل الحركة المرورية إلى منزل محور 26 يوليو، المؤدى إلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، فى اتجاه محطة الرسوم، والقادم من مدينة 6 أكتوبر ويرغب فى الوصول إلى ميدان لبنان يستخدم الطريق الدائرى (القوس الغربى)، ومنه إلى منزل الدائرى المؤدى إلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان أو استخدام محور أحمد عرابى.