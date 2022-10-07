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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علماء الأزهر وكبار القراء والمبتهلين يشاركون في الاحتفال بمولد النبي

الاحتفال بالمولد
الاحتفال بالمولد النبوي

نظمت مؤسسة ومضيفة الشيخ سعيد عمران الدح بالقاهرة احتفالًا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام بحضور كوكبة مباركة من علماء الأزهر الشريف وكبار القراء والمبتهلين.


وشهد الاحتفال حضور الشيخ القارئ اللواء /طارق عبدالباسط عبدالصمد ،والشيخ / عزت السيد راشد .والشيخ/حسن عوض الدشناوي، والشيخ /أحمد الهادي والشيخ مكرم مكي.


كما ألقى عدد من أساتذة جامعة الأزهر كلة بهذه المناسبة، حيث تحدث كل من: الدكتور فتحي حجازي، الدكتور صبري عبد الرؤوف، الدكتور محمد مهنا، الدكتور جمال فاروق الدقاق، الدكتور يسري جبر، الدكتور يسري عزام، الدكتور أحمد البصيلي، والشيخ أحمد البهي إمام مسجد الإمام علي زين العابدين). 

 

كما حضر الاحتفال مجموعة من كبار المبتهلين والمنشدين منهم: الشيخ / منتصر الأكرت، الشيخ /علي الهلباوي، الشيخ / إيهاب يونس . الشيخ /بلال مختار .الشيخ/  مصطفى الشافعي . الشيخ / محمد الجعفري .الشيخ /زياد عادل.الشيخ /محمود صوفي .الشيخ /عمر حشاد .الشيخ /محمد عادل الأعسر  ،وذلك بحضور السيد المجدد الحسن الإدريسي ، والسيد /أحمد الميرغني ،والسيد المهندس/ رضا حسن ( جامع تراث النقشبندي ) وقام بتقديم الحفل الأستاذ / حسن الشاذلي و الإذاعي القدير الأستاذ/ عبدالناصر أبوزيد.

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مولد النبي علماء الازهر الازهر الشريف كبار القراء والمبتهلين

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