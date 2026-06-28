قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رايحين ينقذوا مريض.. إصابة طاقم إسعاف بعد سقوط سيارتهم في ترعة البرمبل بأطفيح.. صور
أحمد حسن: علي علوان يعود لحسابات الأهلي بعد رفضه في يناير
تقييم للوضع.. تفاصيل جديدة في أزمة هيثم حسن داخل معسكر منتخب مصر
الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت
عمرو رشاد: 30 يونيو.. حكاية وطن انتصر بإرادة شعبية خالصة وقائد شجاع وجيش وطني شريف
ميسي يكتب التاريخ في كأس العالم.. رقم قياسي جديد بعد التألق أمام الأردن
حلم المونديال يتوقف عند دور المجموعات.. ماذا قدم الأردن في مشاركته التاريخية؟
نموذج إجابة امتحان العربي ثانوية عامة 2026 .. معلم ينشره للطلاب
خالد هاشم: الذكاء الاصطناعي والتصنيع الأخضر ركيزتان لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية
وزير الخارجية البولندي: مستعدون لخوض مواجهة عسكرية مع روسيا
توقف في عضلة القلب .. وفاة طالبة بالثانوية العامة داخل لجنة امتحان اللغة العربية بالشرقية
إصابة طالبة بالثانوية العامة بحالة قيء وآلام بالمعدة داخل لجنة امتحان بالدقهلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة5 من العاملين الحاليين والسابقين بأحد مكاتب ضرائب الفيوم للمحاكمة

المستشار محمد الشناوي
المستشار محمد الشناوي
إسلام دياب

أمر المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة خمسة من العاملين الحاليين والسابقين بأحد مكاتب “ضرائب القيمة المضافة” التابع لإحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الفيوم إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية الإضرار الجسيم بأموال الخزانة العامة، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بمبالغ مالية قاربت “نصف مليار جنيه”، تمثل قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة على بعض المنشآت التجارية.

شملت قائمة الاتهام: ثلاثة من مأموري الفحص، والمدير السابق لإدارة الفحص، ومسؤول الصادر والوارد العام بالمكتب.

وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، برئاسة المستشار خيري معوض، قد تلقى بلاغًا من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية بشأن الواقعة.

وكشفت التحقيقات الموسعة التي باشرها المستشار محمد صلاح مشرف، تحت إشراف المستشار ناصر إبراهيم، والمستشار محمد حامد وكيل المكتب، والتي استمع خلالها إلى شهادة أعضاء اللجان المشكلة لفحص الواقعة، أن المتهمين – كل فيما يخصه وخلال فترة عمله – قد ألحقوا ضررًا جسيمًا بأموال الخزانة العامة، وسهَّلوا للغير الاستيلاء على المال العام بمبالغ مالية قاربت “نصف مليار جنيه”، تمثلت في قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة للدولة؛ وذلك بتمكين بعض المنشآت التجارية العاملة في مجال تجارة “الخردة والمخلفات المعدنية” من التهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على مشترياتها.

إذ تبين أن المتهمين من الأول حتى الثالث قبلوا مستندات غير صحيحة مقدمة من تلك المنشآت تفيد سدادها لضريبة القيمة المضافة، تمثلت في فواتير مشتريات صادرة عن شركات وهمية لا تمارس أي نشاط فعلي، وثابت بها سداد الضريبة، وذلك بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة وخصم قيمتها من إجمالي الضرائب الواجبة السداد على تلك المنشآت للخزانة العامة دون وجه حق، وبناءً على تلك المستندات غير الصحيحة، اعتمد المتهمون هذا الخصم، رغم عدم سداد تلك المبالغ فعليًا إلى خزانة الدولة. وسترًا لذلك، تلاعب المتهم الأول بالإجراءات التي قررها القانون للتحقق من الوضع القانوني لتلك الشركات المصدرة للفواتير لدى مصلحة الضرائب، والتأكد من قيامها بتوريد ضريبة القيمة المضافة المثبتة بتلك الفواتير.

كما كشفت التحقيقات عن اشتراك المتهم الأول مع المتهم الرابع في إدراج أسماء بعض مأموري الفحص بالمكتب ضمن تقارير فحص بعض تلك المنشآت، والتوقيع بأسمائهم بما يفيد اشتراكهم في أعمال الفحص على خلاف الحقيقة؛ بقصد إضفاء الشكل القانوني على تلك التقارير واعتمادها من المتهم الرابع، سترًا لتكليفه المتهم الأول منفردًا بإعدادها بالمخالفة للتعليمات الصادرة عن مصلحة الضرائب، التي أوجبت تشكيل لجان فحص لكبار الممولين.

كما تبين أن المتهم الرابع لم يُحكم الرقابة على أعمال المتهمين، واعتمد تقارير فحص المنشآت سالفة الذكر، رغم ما شاب إجراءات الفحص من مخالفات.

وكشفت التحقيقات أيضًا عن إهمال المتهم الخامس في المحافظة على سجلات الوارد والصادر العام بالمكتب، بما ترتب عليه التلاعب في الإجراءات الخاصة بالتحقق من بيانات الشركات الوهمية لدى مصلحة الضرائب المصرية.

وعقب انتهاء التحقيقات، أمر المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.

كما أمر بإبلاغ النيابة العامة بالواقعة لما انطوت عليه من جرائم جنائية، وتكليف مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص جميع الأعمال التي باشرها “المتهم الأول” خلال فترة عمله بالمكتب، فضلًا عن فحص ملفات الممولين المسجلين بالمكتب الذين تربطهم صلات قرابة، والتحقق من طبيعة أنشطتهم التجارية وتعاملاتهم الضريبية.

النيابة الإدارية المال العام الاستيلاء على المال العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

هيثم حسن

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن أزمة هيثم حسن داخل معسكر منتخب مصر

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

البنزين

بعد الزيادات.. سعر البنزين والسولار اليوم الأحد

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

الذهب

280 جنيها.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

الذهب

تحت الـ 5000…أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2026

مشغولات ذهبية

خسر 1100 جنيه .. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

فيلم Hexed

ديزني تكشف أول مشاهد فيلمها الجديد «Hexed».. أول بطلة ساحرة في تاريخ الاستوديو

نسرين امين

بالأسود.. نسرين أمين تستعرض كواليس صقر وكناريا

محمد إمام

محمد إمام يؤدي مناسك العمرة.. ويشارك جمهوره صورة من أمام الكعبة

بالصور

أسعار سانج يونج تيفولى XLV المستعملة في مصر

سانج يونج تيفولى XLV
سانج يونج تيفولى XLV
سانج يونج تيفولى XLV

رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يتابع امتحانات الشهادة الثانوية بلجنة عرب الفدان بأبو حماد

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

إزالة 99 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بفستان صيفي بألوان مبهجة.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد