المركزي للمناخ: تكثيف أنشطة المعهد لنقل التكنولوجيات الحديثة

تطبيق البحوث العلمية الزراعية..

أكد مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي الدكتور محمد عبدربه مدير المعمل أنه تم تكثيف الأنشطة الخاصة بالمعهد، لنقل التكنولوجيات الحديثة في مجال الزراعة للمهتمين وتطبيق البحوث العلمية الزراعية.



جاء ذلك في تقرير حول أهم الأنشطة التي نفذها المعمل المركزي للمناخ الزراعي، التابع لمركز البحوث الزراعية خلال شهر سبتمبر الماضي.



وقال عبد ربه إنه تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، تم خلال شهر سبتمبر الماضي الانتهاء من تغطية الصوبة الخاصة بقسم الأساليب الزراعية المغلقة التابعة للمعمل، لتجهيز وزراعة أبحاث العروة الشتوية وتجهيز أنظمة الزراعة بدون تربة، وكذلك إنتاج الفيرمي كمبوست باستخدام دودة الأرض، ومتابعة وتغذية وري نظم إنتاج الفيرمي كمبوست.



وأضاف أنه تم أيضا تأسيس نظم زراعة أسطح بمعهد بحوث وقاية النباتات، من خلال الباحثين بقسم الأساليب الزراعية المغلقة، فضلا عن تنفيذ دورتين تدريبيتين حول تصميم شبكات الري باستخدام بيانات الأرصاد الجوية الزراعية، إضافة إلى دورة تدريبية حول الزراعة بدون تربة، وكذلك تدريب عدد من طلاب كليات الزراعة بجامعات: القاهرة، بني سويف، الأزهر، وعين شمس على نظم الزراعة بدون تربة، وإنتاج الفيرمي كمبوست.



وأوضح عبد ربه أنه تم أيضا تنفيذ تدريب حول التغيرات المناخية وتأثيرها على أمراض النباتات وطرق مكافحتها بالتعاون مع معهد بحوث أمراض النباتات، وكذلك تنظيم دورة تدريبية بعنوان "التقنيات الحديثة للزراعة بدون تربة"، بالتعاون مع مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL).