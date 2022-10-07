سعيد حامد يكشف أسرارا لأول مرة عن صعيدي في الجامعة الأمريكية

عقد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، ندوة للاحتفاء بالمخرج الكبير سعيد حامد والذي تم تكريمه فى حفل افتتاح المهرجان، وأدارها الصحفي عرفة محمود، وعرض في بداية الندوة فيلم به لقطات لأبرز أعماله.

وقال سعيد حامد: "كل الموجودين في القاعة أصدقاء كفاح وخاصة محمد العدل، بداية من صعيدي في الجامعة الأمريكية وكملناها حتي همام في أمستردام.

وحرص على التحدث عن مرحلة الحب في التلاجة وصعيدي في الجامعة الأمريكية وقال: "لم أكن أعرف الفرق بين الصوت المونو والأستريو، وكان لي فيلم في البداية خرج بدون صوت بسبب عدم إدراكي لمشاكل الصوت والسينمات كانت فيها مشكلة.

وتابع: "قررت ان أعرف أسرارا للصوت وذهبت لمكتب يوسف شاهين لأسأل عن الصوت وقالوا لي إن الدورة فرنسية وهي أغلى من كل أعمالي.

وأكمل حديثه:" في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية قررت أن أقدم فيلما يتحدث عنه كل الناس، وذهولنا جميعا أن الفيلم أنتج بالكامل بنحو 950 ألف جنيه حسب معلوماتي وحققنا 27 مليون جنيه.

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