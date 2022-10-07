خطيب الجمعة بكفر الشيخ: الشهداء أحياء في ذاكرة الأمم والأوطان

قال الشيخ شعيب صقر، خطيب إمام مسجد الزهور بمدينة كفر الشيخ، إن سيد الخلق - صلى الله عليه وسلم- أرشد أمته إلى المقامات العالية والمنازل السامية ولذلك عني نبينا ببيان منزلة الشهادة وعلو مكانتها وسمو قدرها، لافتاً إلى أن الشهداء أبطال ضحوا بأنفسهم راضين وبذلوا أرواحهم مطمئنين نصرة للدين وحفاظاً علي الوطن فكان لهم الجزاء الجزيل من رب العالمين.



وأضاف، صقر، خلال خطبة الجمعة، اليوم، أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون.. أحياء في ذاكرة الأمم والأوطان، ولعلو قدر الشهاده تمنى سيد الخلق الشهادة مرات عديدة، ومن هدي نبينا الكريم مشاركة أسر الشهداء مشاعرهم ومواساتهم المادية والمعنوية وتبشيرهم بدرجات الشهادة العالية ومنازلها الرفيعة.



وتابع، أنه من جميل الأقدار أن توافق ذكرى انتصارات أكتوبر شهر ربيع الأول لتكون فرصه سانحة لتذكيرنا بهدي نبينا الكريم في تكريم الشهداء من أجل الدفاع عن الأرض والعرض والوطن، وواجب علينا أن يكون كل منا جندياً لهذا الوطن في مجاله وأن نقف صفاً واحداً وعلى قلب رجل واحد خلف قائدنا وجيشنا وشرطتنا وسائر المؤسسات الوطنية راجين من الله الشهادة في سبيل الحق.