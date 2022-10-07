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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق مصطفى: سعيد بجائزة أفضل مدرب في المغرب.. والعدل أساس التطوير

الإعلامية أميرة
الإعلامية أميرة جمال

عبر طارق مصطفى، المدير الفني لفريق أولمبيك آسفي المغربي، عن سعادته بعد حصد لقب أفضل مدرب في الدوري المغربي للمرة الرابعة على التوالي.

وأوضح طارق مصطفى في مداخلة مع الإعلامية أميرة جمال في برنامج "ع التراك" على راديو أون سبورت إف إم، أن تجربته مع فريق أولمبيك آسفي ناجحة جدا وتواجده للمرة الرابعة كأفضل مدرب شرف له.

وأكد طارق مصطفى أن العدل هو سبب نجاح وقوة الدوري المغربي ولا توجد تأجيلات في المسابقة، والإمكانيات المادية تقف حائلا بين التعاقد مع نجوم الدوري المصري.

وأشار إلى أن المنافسة في الدوري المغربي صعبة واسم البطل يتحدد دائما في الجولة الأخيرة، مشيرا إلى أن هدفه في أولمبيك آسفي هو الاستمرار في الصدارة وبعدها التفكير في الحصول على اللقب.

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