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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف

محمد صلاح
محمد صلاح

هنأ النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الأمة الإسلامية، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وكتب صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف وربنا يعود علينا الأيام بالخير والسعادة.

ويستعد محمد صلاح رفقة فريق ليفربول، لمواجهة آرسنال، المقرر لها الأحد المقبل، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويدخل ليفربول بقيادة صلاح مباراة آرسنال تحت شعار لا بديل عن الفوز، لتحسين وضعه في ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويمر فريق ليفربول بحالة كارثية هذا الموسم، حيث حقق فوزين فقط من أصل 7 مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما تعادل في 4 مواجهات، وخسر في لقاء.

ولم يحقق ليفربول الفوز في آخر مباراتين في الدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع إيفرتون سلبيا، ومع برايتون 3-3.

ترتيب آرسنال وليفربول:

يتصدر آرسنال ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد ليفربول في المركز التاسع بـ 10 نقاط.

المولد النبوي أرسنال الدوري الإنجليزي محمد صلاح ليفربول

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