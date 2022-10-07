لـ تذبذب مستواه.. أتلتيكو يدرس التخلي عن جواو فيليكس لصالح ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة الميرنجي استعدادا لمواجهة خيتافي، المقرر لها غدا السبت، على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني.

واستبعد أنشيلوتي النجم الفرنسي كريم بنزيما من قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي للإصابة، كما يواصل تيبو كورتوا حارس مرمى الملكي غيابه للمباراة الثانية على التوالي، بسبب الإصابة أيضا.

وتعادل فريق ريال مدريد الإسباني مع نظيره أوساسونا بهدف لمثله، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، خلف برشلونة متصدر الليجا بفارق الأهداف، بينما يتواجد خيتافي في المركز الـ 14 بـ 7 نقاط.

مهاجم أتليتكو مدريد

وذكرت تقارير إعلامية أن إدارة نادي ريال مدريد تراقب البرتغالي جواو فيليكس مهاجم غريمه التقليدي أتلتيكو مدريد خلال فترة الإنتقالات الشتوية.



أفادت التقارير الإعلامية أن الملكي نادي ريال مدريد يرى أن البرتغالي جواو فيليكس قد يكون البديل المثالي للفرنسي كريم بنزيما في قيادة خط الهجوم خلال الميركاتو الشتوي.



شددت التقارير الإعلامية على أن إدارة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني قد تفكر في بيع المهاجم البرتغالي جواو فيليكس بعد تذبذب مستواه خلال مشاركته فى الآونة الأخيرة.



أشارت التقارير الإعلامية إلى أن إدارة نادي أتلتيكو مدريد قد توافق على التخلص من البرتغالي جواو فيليكس وتركه لغريمه التقليدي ريال مدريد في حال وصول عرض مناسب من قلعة الميرنجي.

الريال يهزم شاختار بدورى الأبطال

أنهى ريال مدريد الإسباني الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بضيفه شاختار الأوكراني متقدمًا عليه بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل البرازيلي رودريجو الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 13، أعقبه مواطنه فينيسيوس جونيور بالهدف الثاني في الدقيقة 28.

وسجل أولكسندر زوبكوف هدف شاختار الوحيد حتى الآن في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، حافظ ريال مدريد على تقدمه، لينتهي اللقاء بانتصارهم بهدفين مقابل هدف.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة السادسة، فيما تجمد رصيد شاختار عند 4 نقاط في المركز الثاني.