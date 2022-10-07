واشنطن بوست: بايدن يشارك في قمة المناخ بشرم الشيخ

أكدت تقارير أمريكية مشاركة الرئيس جو بايدن، في قمة المناخ COP-27 بمدينة شرم الشيخ في مصر، خلال شهر نوفمبر المقبل.

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلا عن مصدرين مطلعين على الأمر، إن بايدن قرر المشاركة بقمة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP-27" في مدينة شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر.

وذكرت أن حضور بايدن لقمة المناخ، سيعطي دفعة للتحركات في هذا الشأن لمكافحة التغير المناخي، والذي كان معرضا للتراجع في ظل قليل من الخطوات الملموسة، وسط خلافات حول التمويل والأهداف.

وكان مسؤولون توقعوا في وقت سابق، أن بايدن سيغيب عن قمة المناخ بشرم الشيخ، نظرا لإقامتها في شهر نوفمبر، قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، حيث يتعين على الرئيس أن يعود لواشنطن قبيل الانتخابات المقرر لها في 19 نوفمبر.

في حين أكد مسؤولون مطلعون على الأمر، أن زيارة بايدن ومشاركته بمؤتمر المناخ، ستعزز المحادثات بين الأطراف، وتعطي إشارة جيدة حول احتمالات التوصل إلى اتفاق خلال القمة.

وتستضيف شرم الشيخ قمة المناخ بداية من 6 نوفمبر حتى 18 نوفمبر، وهو مؤتمر سنوي تشارك فيه معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير نشاط البشر على المناخ.

وتسعى دول العالم للاتفاق خلال القمة المنعقدة بمصر، على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات غازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع هدف تقليل معدل زيادة درجة حرارة كوكب الأرض إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.