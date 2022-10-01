عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قمة المناخ.. وزير الطيران : زيادة عدد ساحات الانتظار للطائرات بـ شرم الشيخ

وزير الطيران
وزير الطيران

علق الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، على فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى " الإيكاو " وذلك فى الانتخابات التى جرت خلال أعمال الجمعية العامة الحادية والأربعين لمنظمة الإيكاو، بمشاركة وفود 193 دولة.

 

txt

مصر تعلن التزامها بالمساهمة فى أمن وسلامة الطيران الدولى وتنمية صناعة النقل الجوى

txt

وزير الطيران يدعو رئيس الإيكاو لزيارة مصر.. والأخير يشيد باستضافتنا لقمة المناخ  

وقال  محمد عباس  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "،:" مصر عضو في مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني منذ 75 سنة، ومستمرة  لمدة 3 سنوات قادمة ".

وتابع محمد عباس:"  الطيران المدني في العالم يرانا متقدمين في مجال التنظيم والادارة وتنظيم  المطارات وإدارة الحركة الجوية ، مضيفا:" رأينا تطوير للمطارات زيادة الحركة الجوية القادمة لمصر  وكنا قدر هذه المسؤولية ".

ولفت محمد عباس:"   الدولة المصرية لم تستغني عن أحد من العاملين في مجال الطيران المدني خلال جائحة كورونا ".

وتابع محمد عباس:"  مصر لديها خبرات في مجال الطيران، وتتم زيادة عدد ساحات الانتظار للطائرات في مطار شرم الشيخ و خصصنا  37 مكان انتظار لطائرات مقبلة استعدادات لقمة المناخ".

ولفت محمد عباس:" تم رفع كفاءة الممرات الرئيسية وتم إنشاء ساحة انتظار سيارات ومركبات صديقة للبيئة والمطار جاهز لاستقبال جميع الوافدين لشرم الشيخ لحضور فعاليات قمة المناخ “، مضيفا:” مصر للطيران هي الناقل الرسمي لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ ".

الطيران الطيران المدني مصر شرم الشيخ اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من 2000 لـ100 ألف جنيه.. كيف تكوّن ثروة من بيع الـ50 قرش؟

اجتازا الكشف الطبي رسميًا .. الأهلي يستعد للإعلان عن صفقتين جديدتين

مفيش امتحانات.. أستاذ مناهج يزف بشرى لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي

الأهلي ينتظر القرارات .. فرج عامر : عقوبة غير متوقعة ضد سافيو

بعد إعارتهم.. الأهلي يرفع أسماء 4 لاعبين من القائمة المحلية.. تفاصيل

الراجل من حقه يمسك تليفون مراته .. من هو زوج ياسمين عز ؟

عجب الخواجة.. الزمالك يحصل على موافقة فيريرا لضم خليفة محمد صلاح.. تفاصيل

ذهبوا للصيد فتاهوا في الصحراء.. القصة الكاملة لفقدان 3 شباب في مطروح

ترشيحاتنا

وداعًا لصراع التختة الأولى|اعرف القواعد المنظمة لجلوس الطلاب في المقاعد داخل الفصل

مدرب منتخب سويسرا السابق : كولر محظوظ بتدريب الأهلي وسيتفوق علي فايلر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 2 أكتوبر 2022 مهنياً وصحياً وعاطفياً

مطار الأقصر يستقبل أولى الرحلات السياحية من باريس.. صور

هبوط حاد في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

الإحصاء : مولد 1.3 مليون طفل في 7 أشهر | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاش عيش فينو في المدارس.. طبيبة تفجّر مفاجأة صادمة |تفاصيل

بالدموع .. والد سالي عبد السلام يبكي بشدة بعد عقد قرانها | صور

شاهد... أول صور لـ سالي عبد السلام مع زوجها من حفل زفافهما

طريقة عمل ميني بيتزا.. وأسرار لحفظ العجينة في الفريزر

فيديو

إرادة وطن.. القوات المسلحة تحتفل بمرور 49 عامًا على نصر أكتوبر

تبدأ بـ65 جنيهًا.. وزارة التموين تطرح حلاوة المولد على البطاقات| اعرف الأسعار

قصة فتاة أنقذتها فلاتر الصور من الموت .. تفاصيل

مقابل مبلغ مالي.. ضبط زوجين عرضا طفلتهما للبيع أو التبنى على فيسبوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

د . مجدى بدران

التهابات الأذن الوسطى ثلاثة أنواع

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ