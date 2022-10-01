قمة المناخ.. وزير الطيران : زيادة عدد ساحات الانتظار للطائرات بـ شرم الشيخ

علق الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، على فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى " الإيكاو " وذلك فى الانتخابات التى جرت خلال أعمال الجمعية العامة الحادية والأربعين لمنظمة الإيكاو، بمشاركة وفود 193 دولة.

وقال محمد عباس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "،:" مصر عضو في مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني منذ 75 سنة، ومستمرة لمدة 3 سنوات قادمة ".

وتابع محمد عباس:" الطيران المدني في العالم يرانا متقدمين في مجال التنظيم والادارة وتنظيم المطارات وإدارة الحركة الجوية ، مضيفا:" رأينا تطوير للمطارات زيادة الحركة الجوية القادمة لمصر وكنا قدر هذه المسؤولية ".

ولفت محمد عباس:" الدولة المصرية لم تستغني عن أحد من العاملين في مجال الطيران المدني خلال جائحة كورونا ".

وتابع محمد عباس:" مصر لديها خبرات في مجال الطيران، وتتم زيادة عدد ساحات الانتظار للطائرات في مطار شرم الشيخ و خصصنا 37 مكان انتظار لطائرات مقبلة استعدادات لقمة المناخ".

ولفت محمد عباس:" تم رفع كفاءة الممرات الرئيسية وتم إنشاء ساحة انتظار سيارات ومركبات صديقة للبيئة والمطار جاهز لاستقبال جميع الوافدين لشرم الشيخ لحضور فعاليات قمة المناخ “، مضيفا:” مصر للطيران هي الناقل الرسمي لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ ".