عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تعلن التزامها بالمساهمة فى أمن وسلامة الطيران الدولى وتنمية صناعة النقل الجوى

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي

أعرب الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى عن تقديره لدور المنظمة الدولية للطيران المدنى والجهود الكبيرة التى تبذلها فى سبيل تعزيز أمن وسلامة وبيئة الطيران العالمى ودعم التعاون الإقليمى والدولى، كما قدم الشكر والتقدير لكل رؤساء وأعضاء وفود جميع الدول المشاركة فى الجمعية العامة.

جاء ذلك خلال إلقاء وزير الطيران كلمة مصر أمام الجمعية العامة لمنظمة الإيكاو حيث يرأس الوفد المصرى خلال أعمال الدورة الحادية والأربعين للمنظمة الدولية والمنعقدة فى مونتريال بكندا بمشاركة وفود 193 دولة .

وأكد وزير الطيران المدنى أمام الجمعية العامة للإيكاو أن مصر ملتزمة بمواصلة الإسهام الإيجابى فى تعزيز أمن وسلامة وبيئة الطيران الدولى وتنمية صناعة النقل الجوى والنهوض بمسئولياتها فى كافة مجالات الطيران ودعم مبادرات الإيكاو حيث تفخر مصر  بكونها من أوائل الدول المؤسِسة التى وقعت اتفاقية شيكاغو  ومن الدول المؤسسة للمنظمة وعضو بالمجلس منذ إنشائه واستضافة المكتب الإقليمي للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط بالقاهرة منذ عام 1953 .. موضحاً أن المنظمة يعمل بها أول مصرى وعربى وافريقي يشغل منصب مدير قطاع النقل الجوى بالإيكاو وكذلك فى منصب نائب رئيس لجنة البيئة ومنصب نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة.

وأشار الفريق محمد عباس إلى أن العالم تعرض على مدار العامين الماضيين لأزمة شديدة انعكست تداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمى وهى جائحة كورونا التى كانت الأصعب فى تاريخ الطيران، مشيراً إلى أن مصر قامت بالتعاون مع الدول الأعضاء بمنظمة الإيكاو بجهود كبيرة للحد من الآثار السلبية لهذه الأزمة والاستجابة الفورية لما أصدرته مجموعة العمل التابعة للمنظمة والمعنية باستعادة نشاط الطيران من توصيات وماصدر عن المنظمات الإقليمية من مبادرات تهدف إلى سرعة تعافى قطاع الطيران والتزمت مصر على كافة المستويات بالإجراءات الاحترازية وتقديم كافة التسهيلات التى تسهم فى تنشيط الحركة الجوية والسياحية .

وأوضح وزير الطيران أن الدولة المصرية أولت قطاع الطيران المدني والذى يعد من المحاور الرئيسية للتنمية الاقتصادية اهتماما كبيراً فى إطار رؤية الدولة المصرية2030 لتحقيق التنمية المستدامة حيث يشهد القطاع تطويراً كبيراً فى مشروعات البنية التحتية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات وتعزيز الإجراءات والتدابير مما كان له دور كبير فى حصول مطار القاهرة الدولى على المركز الأول فى افريقيا من حيث عدد المسافرين و" الثانى" من حيث حجم البضائع فى عام 2021  كما ورد بتقرير  المجلس الدولى للمطارات  "ACI".. كما حصل 11 مطاراً مصرياً على شهادة السفر الصحى الآمن وتجديدها من المجلس الدولى للمطارات مما عزز الثقة فى منظومة الإجراءات المطبقة بالمطارات المصرية وساهم فى عودة تدفق الحركة الجوية والسياحية إلى مصر  وتعزيز مكانتها على خريطة الوجهات السياحية المفضلة عالمياً.. كما  تم تحديث منظومة الملاحة الجوية انطلاقا من حرص مصر على تقديم خدمات ملاحية متطورة لخدمة الطيران العالمى وأنشأت الحكومة المصرية "المركز القومى لإدارة المجال الجوى" لتطوير الخدمات الملاحية والحركة الجوية.  

 وأشار  الفريق محمد عباس إلى استراتيجية وزارة الطيران للحد من التلوث البيئي وخفض الانبعاثات الكربونية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وفق رؤية الدولة المصرية وبالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ العالمي COP27 بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل مشيراً إلى أن وزارة الطيران المدني حزمة من الإجراءات التفضيلية والإعفاءات وإتاحة الفرص العادلة والمتكافئة لكافة شركات الطيران  لممارسة نشاط النقل الجوي بكفاءة وتشغيل نقاط جديدة للعديد من الدول فى إطار تنشيط الحركة الجوية والسياحية إلى مصر.

كما يعد التوسع فى استخدام الأنظمة الرقمية فى مقدمة أولويات قطاع الطيران المدني المصري  وفقا لمبادرات الإيكاو والاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا"  لرقمنة الإجراءات تسهيلاً لعملية السفر ورفع مستويات الأمن والسلامة.

كما وقعت مصر عدداً من اتفاقيات النقل الجوى القائمة على أسس تحررية وبدون قيود تؤثر على الحركة أو نوعية الطائرات أو عدد الرحلات كما يتم حاليا استكمال وضع قواعد المنافسة وحماية حقوق المستهلك بما يتماشي مع القواعد الإرشادية التى تقرها المنظمة الدولية للطيران المدنى.

وزير الطيران الايكاو الجمعية العامة لمنظمة الإيكاو جائحة كورونا المطارات مصر المنظمة الدولية الطيران الدولي الجمعية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من 2000 لـ100 ألف جنيه.. كيف تكوّن ثروة من بيع الـ50 قرش؟

مفيش امتحانات.. أستاذ مناهج يزف بشرى لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي

حسين الشحات أبرزهم.. فرج عامر يعلن رحيل 10 لاعبين عن الأهلي

بعد إعارتهم.. الأهلي يرفع أسماء 4 لاعبين من القائمة المحلية.. تفاصيل

الأهلي ينتظر القرارات .. فرج عامر : عقوبة غير متوقعة ضد سافيو

اجتازا الكشف الطبي رسميًا .. الأهلي يستعد للإعلان عن صفقتين جديدتين

ذهبوا للصيد فتاهوا في الصحراء.. القصة الكاملة لفقدان 3 شباب في مطروح

عجب الخواجة.. الزمالك يحصل على موافقة فيريرا لضم خليفة محمد صلاح.. تفاصيل

ترشيحاتنا

خالد الجندي يعقد قران سالي عبد السلام على شاب من خارج الوسط الفني

أحمد موسى: أبو العينين تحدث بالأمم المتحدة عن الأمن المائي واستعدادات قمة المناخ

اتحاد الإعاقات الذهنية: قبل السيسي مكناش موجودين.. وذوو الهمم: شكرًا يا ريس|فيديو

ضرب الأم وابنها .. سفاح دمياط يشعل السوشيال ميديا

بوابة روزاليوسف تطلق حملة "الريشة في مواجهة التغيرات المناخية" بمشاركة 122 فنانا

مصر تعلن التزامها بالمساهمة فى أمن وسلامة الطيران الدولى وتنمية صناعة النقل الجوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... أول صور لـ سالي عبد السلام مع زوجها من حفل زفافهما

طريقة عمل ميني بيتزا.. وأسرار لحفظ العجينة في الفريزر

إزاى تعمل لانش بوكس بـ 5 جنيه

بفستان أسطوري.. شاهد| أول صور من حفل زفاف سالي عبد السلام

فيديو

تبدأ بـ65 جنيهًا.. وزارة التموين تطرح حلاوة المولد على البطاقات| اعرف الأسعار

قصة فتاة أنقذتها فلاتر الصور من الموت .. تفاصيل

مقابل مبلغ مالي.. ضبط زوجين عرضا طفلتهما للبيع أو التبنى على فيسبوك

تاهوا منذ 5 أيام.. البحث عن 3 أشخاص فى صحراء مطروح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

د . مجدى بدران

التهابات الأذن الوسطى ثلاثة أنواع

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ