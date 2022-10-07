علاء النهري: سننتقل من مرحلة التعهدات إلى الالتزامات في مؤتمر المناخ القادم

قال الدكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إنه يستم الانتقال من مرحلة .

إلى الالتزامات في مؤتمر المناخ القادم.

وأضاف الدكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "جون كيري أشاد بدور مصر بالتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية"، لافتا: "جون كيري من داعمي لتجنب تداعيات التغيرات المناخية".

وأشار الدكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة،: "جميع دول العالم شعرت بتأثير التغيرات المناخية"، موضحا: "لم تحدث هذه التداعيات لتغير المناخ لم تحدث منذ 500 سنة".



وأوضح الدكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة،: "أتوقع نجاح قمة المناخ المقبلة بشرم الشيخ لأن أوروبا تأثرت كثيرا بالتغيرات المناخية".