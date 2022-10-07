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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد فتحي عن فيلم الحرب العالمية الثالثة: كانوا بيرشوني في 3 ساعات

أحمد فتحي
أحمد فتحي

حل الفنان محمود عبد المغني والفنان أحمد فتحي، ضيفين على الفنان أمير كرارة ببرنامج  "سهرانين"، المُذاع عبر فضائية "أون إي".

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أنا من إمبابة.. أحمد فتحي: اشتغلت على عربية كبدة قبل التمثيل

وتحدث الفنان أحمد فتحي عن دوره في فيلم الحرب العالمية الثانية، قائلا: "قبل ما أعمل دوري في فيلم الحرب العالمية التالتة كانوا بيرشوني كل يوم في 3 ساعات علشان أطلع باللون ده".

 

وأضاف الفنان أحمد فتحي: "مشهد الرقصة في الفيلم كان جامد جدا"، لافتا: "دور العفريت في الفيلم كان غريب جدا لأنه مكنش بيعمل حاجه".
 


أكد الفنان أحمد فتحي، أنه ترعرع في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، مضيفا "محمد هنيدي كان جاري في إمبابة"، لافتا: "أنا كنت بحب العب فوق السطوح مش الشارع".

 


وأضاف أحمد فتحي: "كنت بلعب مع صحابي فوق السطح وصاحبة البيت طردتنا بسبب الدوشة اللي بنعملها".


أصلي من إمبابة

 

وأكمل احمد فتحي: "أنا أصلي من إمبابة ولا أخجل من التصريح بذلك"، مضيفا: "أول مرة أشتغل كان في تانية إعدادي واشتغلت في نادي الترسانة في كافيتيريا"، مشيرا: "اشتغلت على عربية كبدة قبل التمثيل وجبت عربية كبدة واشتغلت جنب قهوة علشان أبيع وأجيب فلوس".
 

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