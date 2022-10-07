أحمد فتحي عن فيلم الحرب العالمية الثالثة: كانوا بيرشوني في 3 ساعات

حل الفنان محمود عبد المغني والفنان أحمد فتحي، ضيفين على الفنان أمير كرارة ببرنامج "سهرانين"، المُذاع عبر فضائية "أون إي".

وتحدث الفنان أحمد فتحي عن دوره في فيلم الحرب العالمية الثانية، قائلا: "قبل ما أعمل دوري في فيلم الحرب العالمية التالتة كانوا بيرشوني كل يوم في 3 ساعات علشان أطلع باللون ده".

وأضاف الفنان أحمد فتحي: "مشهد الرقصة في الفيلم كان جامد جدا"، لافتا: "دور العفريت في الفيلم كان غريب جدا لأنه مكنش بيعمل حاجه".





أكد الفنان أحمد فتحي، أنه ترعرع في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، مضيفا "محمد هنيدي كان جاري في إمبابة"، لافتا: "أنا كنت بحب العب فوق السطوح مش الشارع".



وأضاف أحمد فتحي: "كنت بلعب مع صحابي فوق السطح وصاحبة البيت طردتنا بسبب الدوشة اللي بنعملها".



أصلي من إمبابة

وأكمل احمد فتحي: "أنا أصلي من إمبابة ولا أخجل من التصريح بذلك"، مضيفا: "أول مرة أشتغل كان في تانية إعدادي واشتغلت في نادي الترسانة في كافيتيريا"، مشيرا: "اشتغلت على عربية كبدة قبل التمثيل وجبت عربية كبدة واشتغلت جنب قهوة علشان أبيع وأجيب فلوس".

