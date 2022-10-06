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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنا من إمبابة.. أحمد فتحي: اشتغلت على عربية كبدة قبل التمثيل

أحمد فتحي
أحمد فتحي

أكد الفنان أحمد فتحي، أنه ترعرع في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، مضيفا "محمد هنيدي كان جاري في إمبابة".

 

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وقال أحمد فتحي في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون": "أنا كنت بحب العب فوق السطوح مش الشارع".

وتابع أحمد فتحي: "كنت بلعب مع صحابي فوق السطح وصاحبة البيت طردتنا بسبب الدوشة اللي بنعملها".

وأكمل احمد فتحي: "أنا أصلي من إمبابة ولا أخجل من التصريح بذلك"، مضيفا: "أول مرة أشتغل كان في تانية إعدادي واشتغلت في نادي الترسانة في كافيتيريا".

وتابع أحمد فتحي: "واشتغلت على عربية كبدة قبل التمثيل وجبت عربية كبدة واشتغلت جنب قهوة علشان أبيع وأجيب فلوس".

 

احمد فتحي أمير كرارة سهرانين الفن اخبار التوك شو

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