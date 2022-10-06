أنا من إمبابة.. أحمد فتحي: اشتغلت على عربية كبدة قبل التمثيل

أكد الفنان أحمد فتحي، أنه ترعرع في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، مضيفا "محمد هنيدي كان جاري في إمبابة".

وقال أحمد فتحي في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون": "أنا كنت بحب العب فوق السطوح مش الشارع".

وتابع أحمد فتحي: "كنت بلعب مع صحابي فوق السطح وصاحبة البيت طردتنا بسبب الدوشة اللي بنعملها".

وأكمل احمد فتحي: "أنا أصلي من إمبابة ولا أخجل من التصريح بذلك"، مضيفا: "أول مرة أشتغل كان في تانية إعدادي واشتغلت في نادي الترسانة في كافيتيريا".

وتابع أحمد فتحي: "واشتغلت على عربية كبدة قبل التمثيل وجبت عربية كبدة واشتغلت جنب قهوة علشان أبيع وأجيب فلوس".