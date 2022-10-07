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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شيماء الحاج تنشر صورة جديدة لها بعد أداء العمرة

شيماء الحاج
شيماء الحاج

نشرت الفنانة شيماء الحاج، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

وأدت  شيماء الحاج مناسك العمرة بالمسجد الحرام فى مكة المكرمة،مرتدية عباءة سوداء وطرحة.

نفت الفنانة شيما الحاج التى غيرت اسمها الى شيماء يونس، ما تردد بشان مشاركتها فى فيلم "آل هارون" والذى يتم تصويره حاليا داخل أحد الاستوديوهات. وقالت شيما الحاج عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : "لم انضم إلى أسره فيلم هارون ولا أعلن عن أي أخبار إلا عبر صفحتي الشخصية الموثقه على "إنستجرام". 

وأضافت شيما: "للأسف تم استغلال اسمي من الموظفة المسؤولة عن نشر أخبار عن الفيلم في الشركة المنتجة للترويج له بطريقة غير مهنية.. بس المواقع المحترمه والكبيرة امتنعت عن نشر البيان الي هيا بعتته للصحفيين الا بعد ما يتأكدو مني من صحته". 

وأوضحت شيما : "كما أرجو من الشركه المنتجة إعادة النظر في من يستحق أن يكون واجهه إعلامية و ناطقآ باسمها عشان دي واجهه للشركة". 

 

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مكة المكرمة صورة جديدة الفنانة شيما الحاج فيلم آل هارون مناسك العمرة شيماء الحاج

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