شادي حسين: جاهزون لضربة البداية أمام الاتحاد المنستيري

أكد شادي حسين،لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا أمام الاتحاد المنستيري، في المباراة التي تقام عصر الأحد بالمنستير في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا وتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مباراة العودة بالقاهرة، واجتياز أول خطوة في مشوار ورحلة الفريق لاستعادة لقب إفريقيا.

مباراة في غاية الأهمية

وقال: «سنخوض أول مباراة في دوري أبطال إفريقيا وندرك تمامًا أنها في غاية الأهمية، لا سيما أنها أمام أحد الفرق التونسية المميزة وهو فريق الاتحاد المنستيري والذي سيلعب على ملعبه ووسط جماهيره، ولكننا مستعدون بشكل جيد وقادرون على تحقيق نتيجة إيجابية بعد التحضير الجيد للمباراة طوال الفترة الماضية».

وواصل مهاجم الأهلي حديثه عن مباراة الاتحاد المنستيري قائلًا: «المباريات التي تجمع الأهلي مع أندية تونسية تكون صعبة، لا سيما أن الفرق الأخرى ترغب في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي الذين يدركون قيمته ومكانته في قارة إفريقيا، ونأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في مباراة العودة التي تقام في القاهرة».

استعادة اللقب الإفريقي

وأوضح حسين أن الأهلي بشكل عام استفاد من المعسكر الذي خاضه في القاهرة تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني، والذي اشتمل على تدريبات وتجارب ودية، وهو الأمر الذي افتقده الفريق طوال الثلاث سنوات الماضية بسبب توالي المباريات وتلاحم المواسم، والذي تسبب في حالة الإرهاق والإجهاد الشديدين لجميع اللاعبين.

وشدد مهاجم الأهلي على رغبة جميع اللاعبين في العودة إلى منصات التتويج بدوري أبطال إفريقيا من جديد، مؤكدًا أن الجميع تعاهد على استعادة اللقب من جديد وأن ضربة البداية في غاية الأهمية لأي فريق بشكل عام يشارك في البطولة.

وأضاف: «جميع لاعبي الأهلي اعتادوا على ضغط المباريات والحضور الجماهيري والذي يمثل قوة الفريق المنافس، ولكننا على درجة عالية من الاستعداد الجيد».

مارسيل كولر

وتطرق شادي حسين للحديث عن علاقته بلاعبي الفريق قائلًا: «لاعبو الأهلي ساعدوني على التأقلم السريع داخل الفريق، خاصة أنني أعرف أكثر من لاعب وتربطني بهم علاقة جيدة من قبل وصولي إلى النادي، وأتمنى أن تنعكس الروح الجيدة التي تجمع اللاعبين على الفريق، ويحقق النتائج التي يسعى إليها لتلبية رغبة وتطلعات جماهير الأهلي في التتويج بكافة البطولات التي يشارك بها الفريق».

وقال مهاجم الأهلي إن مارسيل كولر يتحدث مع اللاعبين بشكل جماعي، للتأكيد على تحديات المرحلة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة الاتحاد المنستيري، والتي ينصب تركيز الفريق عليها إلى جانب حديثه عن الجوانب الفنية الخاصة بكل لاعب في جلسات منفردة.

رسالة للجمهور

وأكد حسين أن وجوده ضمن قائمة الأهلي في المباراة الأولى له بإفريقيا تحد له على المستوى الشخصي، وأنه يأمل في إسعاد جماهير النادي.

واختتم شادي حسين تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جماهير الأهلي التي تدعم الفريق بشكل دائم، مؤكدًا أن اللاعبين تعاهدوا على الفوز بالبطولات التي يشارك بها الفريق خلال الموسم الحالي لإسعادهم.