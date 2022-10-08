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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس.. حظك اليوم السبت 8 أكتوبر 2022 : سوء فهم مع حبيبك

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

تشير توقعات برج القوس اليوم، تشير تنبؤاتك الفلكية اليومية ليوم 7 أكتوبر 2022 إلى أنك قد تحقق ربحًا كبيرًا من خلال بيع منتجاتك أو خدماتك لعملاء مهمين

وإليك توقعات برج القوس اليوم السبت 8 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 : مكاسب غير متوقعة

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برج القوس.. حظك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 : مصدر دخل جديد

برج القوس وحظك اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

هذا يوم جيد جدًا وقد تحاول تحقيق أقصى استفادة منه، قد يشعر والداك أيضًا بالفخر بنجاحك المهني، قد يحصل البعض أيضًا على وظائف في دول أجنبية، قد ترهق اليوم وتشعر بقليل من الطاقة، قد يأتي المال في طريقك من مصادر غير متوقعة، قد يشتري البعض قطع مجوهرات باهظة الثمن أو جهازًا منزليًا اليوم أو يتفاخر بالأشياء الممتعة.

توقعات برج القوس مهنيا

هذا هو الوقت المناسب للقاء عملاء جدد أو بدء شيء جديد.

توقعات برج القوس صحيا

أولئك الذين كانوا مشغولين للغاية ويواجهون ضغوط العمل ، يجب أن يجربوا تقنيات اليوغا والاسترخاء للحفاظ على هدوء أذهانهم وتكوينها.

توقعات برج القوس عاطفيا

قد يربكك بعض سوء الفهم، لذا تحدث إلى شريكك واعمل على تنقية الأجواء.

توقعات برج القوس خلال الأيام المقبلة

قد يتسبب النصف الثاني من اليوم في حدوث توتر أو سوء تفاهم بينك وبين زوجتك.

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