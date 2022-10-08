كريم الحسيني: أنا تعبت وجبت أخرى

نشر الفنان كريم الحسيني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” منشور اعرب فيه عن غضبه .

حيث قال كريم الحسيني : انا تعبت بجد .. جبت أخرى وطاقتى خلصت .. ورغم انى الحمد لله بشهادة الجميع فى عز توهجى على خشبة المسرح اليومين دول .. وفى عز توهجى كمدرب تمثيل ودوبلاج وتمثيل إذاعى سواء على مستوى الورش أو على مستوى التدريس فى الجامعه .. لكن برضه من حقى أنا أقول انى تعبت .. ومابقتش قادر اتحمل .. عارف انى فى نعمه .. لكن أنا ممثل والله ممثل .. بحب السيما والڤيديو واللعب بالشخصيات المتنوعه .. بحب السيما عشان مُخلده .. احنا لحد دلوقتي بنتفرج على افلام أ. فؤاد المهندس والريحانى ومدبولى أكتر ما بنتفرج على مسرحياتهم .

كريم الحسيني

واضاف كريم الحسيني : زمان وانا عندى ١٥ سنه خدت ورشة تمثيل مع العبقرى الفنان سيد رجب .. ساعتها قولتله انت ازاى مش بتمثل .. قالى أنا مفحوت مسرح وورش .. وكله على الله .. بس انا تعبت ياكريم .. دلوقتي بقول نفس جملة أ.سيد رجب .. انا تعبت وزعلان على طاقتى اللى بتروح منى وبتُهدر .

واضاف كريم الحسيني : أنا كنت ولازالت بحلم انى ابقى زى النجوم محسن محى الدين / حسن يوسف / أحمد زكى / عادل امام / محمود عبد العزيز / الفخرانى هرم زى الاهرامات دول .. أنا ممثل .. والله العظيم ممثل دعواتكم بالله عليكم